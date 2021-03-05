每37分鐘有1人罹患乳癌 13大危險因子曝光 不愛運動者要當心

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）據國健署癌症登記年報資料顯示，新診斷乳癌個案為14,217人，換言之約每37分鐘有1名婦女罹患乳癌，是婦女癌症發生率第一位，女性終其一生每12人就有1人可能罹患乳癌。

國健署說明，乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳，以及具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天危險因子則包含：抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等，而這些後天因素，比較可以透過健康的生活型態加以預防。

美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research, AICR）指出38%的乳癌是可以被預防的，因此，女性們除了注意自己是否有上述所提及的乳癌風險外，也要從年輕時養成健康的生活型態，從健康飲食及規律運動做起，並且適時釋放身心壓力。

乳癌是婦女癌症發生率第一位，女性終其一生每12人就有1人可能罹患乳癌。（國健署提供）

而根據「國民健康訪問調查（NHIS）」結果顯示，通常女性不願接受乳房X光攝影篩檢的原因，排名第一就是覺得身體健康沒有需要(47.9%)，其次為太忙沒時間(26.0%)、覺得不舒服會痛(14.4%)；有的甚至怕被檢查出有疾病，乾脆不做檢查，因此「不需要」、「不想痛」、「不重要」，是女性不願意做乳癌篩檢的三大關鍵因素。

適逢三月婦女節，國健署提醒每位女性朋友，與其擔心害怕乳癌，不如積極正視健康，透過改變生活型態、定期篩檢、早期治療，才能有效維護乳房健康。

女性們除了注意自己是否有上述所提及的乳癌風險外，也要從年輕時養成健康的生活型態，從健康飲食及規律運動做起，並且適時釋放身心壓力。（國健署提供）

國健署自民國99年起提供乳房X光攝影檢查服務，每年約篩檢86萬人，發現4,000多名癌症個案，其中早期癌症高達8成以上，鼓勵婦女朋友善用政府資源，符合資格者每兩年一次的檢查是保護自己最佳方式。

國健署指出，政府補助45歲以上至未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女每2年1次乳房X光攝影檢查。

婦女朋友如有意受檢，只需攜帶健保卡至通過國健署資格審查之「乳房X光攝影醫療機構」接受檢查，或前往各地衛生局（所）或健康服務中心，以早期發現早期治療。

根據107年癌症登記資料顯示，乳癌的五年相對存活率為88%，且早期乳癌的5年存活率超過9成；因此透過篩檢早期發現陽性個案，再經由適當的後續追蹤與醫療專業處置，有助於提升乳癌存活率。（國健署提供）