中國全國人大5日展開 預告香港選舉規則大變動

香港特首林鄭月娥5日發布聲明指出，特區政府將會全面配合中央修改選制，以實踐「愛國者治港」的原則。（美聯社圖片） 香港特首林鄭月娥5日發布聲明指出，特區政府將會全面配合中央修改選制，以實踐「愛國者治港」的原則。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）中國於今(5)日舉行第十三屆全國人民代表大會，由於之前就有消息傳出，香港問題將排入討論議程當中，可能會針對香港的選舉規則進行變動，透過選舉規則的改變來讓親北京的「愛國者」治港。

全國人大常委會副委員長王晨於今日宣布，將藉由擴充選舉委員會席次，同時賦予立法會新的權力來達成此一目標，在新制度底下，被BBC形容為「塞滿親中份子」的選委會將得以提名立法會議人選，並直接選出大部分的議員，除此之外，立法會的席次也會從70席增加到90席，增加的席次也將由選委會選出，此舉將有效增加建制派的支持者，並壓縮泛民派的空間。

王晨解釋，制度的變更是為了修補香港選舉系統中的「漏洞」，並改變過去主張獨立的議員可以藉由選舉進入到立法會中的局面，而為了避免「非愛國人士」進入到香港立法會中，未來可能還會有資格審查委員會，如果要在香港參政，還要先通過這個委員會的背景審查，進一步增加異議議員被選入立法會中的難度。

除了選委會與立法會的人數變動外，負責選出香港特首的行政長官選舉委員會，其人數也會從1200人調整至1500人，本來特首是由金融業、宗教界、勞工界等四大類別的民眾所選出，未來會另設第五大類別，讓中國婦聯、中國青聯等中國全國性組織的「香港代表」加入投票。同時，2019年民主派取得大勝的區議會，在選委會中的117席則全被取消，彼消我漲的態勢明顯。

香港中文大學的林和立教授告訴〈法新社〉，制度的變動將允許北京政府和現任特首林鄭月娥以是否愛國為由，有效篩選掉「不夠愛國」的候選人，並以此阻擋任何反對派進入系統中。