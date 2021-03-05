中台灣立委陳柏惟罷免案　第一階段連署達法定人數•第二階段需2萬9113人

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟(圖) ，中選會3月5日表示，經查對提議人名冊後，一階段連署已達法定人數。（中央社檔案照片） 「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟(圖) ，中選會3月5日表示，經查對提議人名冊後，一階段連署已達法定人數。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟活動，中選會今天（5日) 表示，經查對提議人名冊，符合規定的人數合計3744人，已達法定人數。依規定，第二階段連署60天內須達2萬9113人。

陳柏惟罷免案提案領銜人楊文元，2月8日將4357份第一階段罷免提議書送到中選會。

中選會今天表示，有關楊文元提議罷免台中市第2選舉區立法委員陳柏惟一案，經依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，依台中市選委會2月25日函復中選會的查對結果，符合規定的提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數。

因此，中選會說，依公職人員選舉罷免法第79條第2項、第80條規定，提議人名冊經查對符合規定人數時，提議人的領銜人應自收到通知的次日起10天內領取連署人名冊格式，並在60天內徵求連署，未依限領取連署人名冊格式者，視為放棄提議。

中選會說，依法已在3月3日函請楊文元在文到次日起10天內，攜帶其國民身分證、印章向中選會領取連署人名冊格式。

依公職人員選舉罷免法規定，第一階段提議人數為原選舉區選舉人數1%以上；第二階段連署人數，應為原選舉區選舉人數10%以上。台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）選舉人數29萬1122人，以此推算，罷免提議門檻是2912人、第二階段連署需2萬9113人以上。

陳柏惟罷免案提案領銜人楊文元，2月8日將第一階段罷免提議書送到中選會時曾說明，會罷免陳柏惟主要有四個原因:

第一，陳柏惟的政見承諾一再跳票；

第二，陳柏惟不關心選區，還從桃園、新竹到台南廣開服務處，「真的是全國不分區」。

第三，陳柏惟在立法院及社群媒體的發言讓人無言；

第四, 人民不想吃含有萊克多巴胺的美豬，陳柏惟卻一路護航，贊成萊豬進口，把人民的食安放在哪。

楊文元表示，陳柏惟要面對大家的質疑，不要一下扯中共、一下扯國民黨，說罷免他的是反對勢力。

楊文元還說，很多民眾擔心連署後會被「查水表」，但還是選擇勇敢站出來；從一開始他就說過，發起罷免活動沒有統獨、藍綠問題，「其他政黨願意支持我們，也很歡迎」。