【緬甸政變】「見一個殺一個」軍人TikTok威脅示威者 濫殺民眾引國際撻伐

緬甸軍警在TikTok上掠下狠話，冷血程度引發國際撻伐。（圖/路透社） 緬甸軍警在TikTok上掠下狠話，冷血程度引發國際撻伐。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 緬甸軍事政變已延燒逾一個月，許多訊息遭到軍方封鎖，社群媒體遂成為人民發聲的管道之一，如今卻遭到軍警利用，成為威脅人民的工具。

緬甸軍方於3日發動大規模鎮壓，造成38人死亡，許多城市如仰光、蒙育瓦皆可見街上屍橫遍野、死傷慘重，被許多媒體形容為「最血腥的一天」。

「最血腥的一天」過後，緬甸軍警雖遭國際撻伐，卻不減囂張態度。根據路透社，有軍人在TikTok上發布持槍照片，槍口對準鏡頭，配上「見一個殺一個」、「我會朝你頭上開槍」等恐嚇字眼，而後就因違反社群規範而被刪除，緬甸政變的相關貼文也因此將受更嚴格的發文審查。

根據英國每日郵報的報導，為了引起國際關注，緬甸民眾會暗中錄下軍警暴行，並上傳至推特和TikTok。許多影片顯示，軍警在大街上暴力拖行、毆打民眾，甚至直接開槍掃射示威者。

不只如此，在場幫忙的志工和醫護人員也受到攻擊，在亞洲自由電台曝光的監視器畫面中，可見醫護人員被湧上的軍警包圍，隨後遭受拳打腳踢，而他們只能抱著頭部保護自己。

面對軍人的威脅，許多民眾無力反擊，只能利用貼文或Hashtag呼籲軍警停止濫殺無辜，Twitter上就有人上傳手無寸鐵的修女面對武裝警力，下跪乞求不要對人民開槍的畫面，國內外民眾為之動容。

圖片取自緬甸民主人士Charles Maung Bo的Twitter。