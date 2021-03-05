Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

【緬甸政變】「見一個殺一個」軍人TikTok威脅示威者 濫殺民眾引國際撻伐

無力反擊的緬甸民眾將軍警的暴行上傳推特和TikTok，盼能引起國際關注。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2021/03/05 16:20
緬甸軍警在TikTok上掠下狠話，冷血程度引發國際撻伐。（圖/路透社）

緬甸軍警在TikTok上掠下狠話，冷血程度引發國際撻伐。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 緬甸軍事政變已延燒逾一個月，許多訊息遭到軍方封鎖，社群媒體遂成為人民發聲的管道之一，如今卻遭到軍警利用，成為威脅人民的工具。

緬甸軍方於3日發動大規模鎮壓，造成38人死亡，許多城市如仰光、蒙育瓦皆可見街上屍橫遍野、死傷慘重，被許多媒體形容為「最血腥的一天」。

「最血腥的一天」過後，緬甸軍警雖遭國際撻伐，卻不減囂張態度。根據路透社，有軍人在TikTok上發布持槍照片，槍口對準鏡頭，配上「見一個殺一個」、「我會朝你頭上開槍」等恐嚇字眼，而後就因違反社群規範而被刪除，緬甸政變的相關貼文也因此將受更嚴格的發文審查。

根據英國每日郵報的報導，為了引起國際關注，緬甸民眾會暗中錄下軍警暴行，並上傳至推特和TikTok。許多影片顯示，軍警在大街上暴力拖行、毆打民眾，甚至直接開槍掃射示威者。

不只如此，在場幫忙的志工和醫護人員也受到攻擊，在亞洲自由電台曝光的監視器畫面中，可見醫護人員被湧上的軍警包圍，隨後遭受拳打腳踢，而他們只能抱著頭部保護自己。

面對軍人的威脅，許多民眾無力反擊，只能利用貼文或Hashtag呼籲軍警停止濫殺無辜，Twitter上就有人上傳手無寸鐵的修女面對武裝警力，下跪乞求不要對人民開槍的畫面，國內外民眾為之動容。

【緬甸政變】「見一個殺一個」軍人TikTok威脅示威者 濫殺民眾引國際撻伐

圖片取自緬甸民主人士Charles Maung Bo的Twitter。
緬甸
緬甸政變
Tik Tok
軍事鎮壓
仰光

相關新聞

緬甸軍政府血腥鎮壓18死　外交部：台灣僑民均安
緬甸軍政府血腥鎮壓18死　外交部：台灣僑民均安
2021/03/01 11:57
【局勢動盪】華航救援班機載82人自緬甸返回台灣　入境後仍須自費採檢
【局勢動盪】華航救援班機載82人自緬甸返回台灣　入境後仍須自費採檢
2021/02/22 10:54
緬甸局勢動盪　台灣駐緬代表處公告: 僑民若欲返台 華航已安排2班機救援
緬甸局勢動盪　台灣駐緬代表處公告: 僑民若欲返台 華航已安排2班機救援
2021/02/16 18:10
緬甸軍政府實彈鎮壓示威 美國啟動制裁程序
緬甸軍政府實彈鎮壓示威 美國啟動制裁程序
2021/02/11 10:41
台灣新冠肺炎境外移入+2 緬甸台商搭醫療專機返台確診
台灣新冠肺炎境外移入+2 緬甸台商搭醫療專機返台確診
2021/02/10 14:19