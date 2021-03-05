北投里長連署反淡北道路　淡水人擬發起「拒北投人開車進淡水」行動

（台灣英文新聞／社會組 綜合整理報導）爭議逾20年的淡北道路環評案，終於在去（2020）年通過，但近來卻遭到北投居民強烈反對導致經費卡關至今，支持淡北道路聯盟今（5）日發聲明認為「北投反對是基於自私考量，不顧雙北處於共同生活圈的事實」，且行政院罔顧淡水20幾萬民意，將規劃發起一系列表達淡水、北海岸民意的行動。

聯合報報導，淡北道路連結新北市淡水區、台北市北投區，有望紓解台2線車潮，待行政院核准補助經費後，即可發包動工，2024年完工，但因為北投居民反對聲浪不斷，至今仍未動工。

中央社報導，北市昨（4）日舉行北投區45名里長舉行市政座談會，會中有35名里長共同連署反對淡北道路興建，批評市長柯文哲罔顧民意、承諾跳票。柯文哲聽完里長訴求後指示交通局彙整里長意見並攜回檢討。

這些投反對票的里長說，北投大度路平日就在塞車，塞到承德路、大業路甚至榮總都在塞，希望能另外蓋引道不要從立德路下來。甚至批評淡北道路相關會議罔顧北投民意，更直言「我們無法信任承諾跳票、勾結新北市、背叛台北市的柯文哲」。

洲美里長蘇府庭表示，如果沒有配套措施，等於把新北市的塞車問題丟來北投區，北投區平常上、下班就已經很塞了，「這個真的是行不通的」。

針對此爭議，支持淡北道路聯盟今發聲明表示，基於雙北市民緊密的生活連結，柯文哲市長曾於雙北論壇向侯友宜市長承諾，只要淡北道路通過環評，台北市就配合協助此案的興建，這是侯友宜、柯文哲身為第一大市與首都市長的格局，淡水與北海岸居民銘感在心。他們願意相信柯文哲會秉持初心，克服困難，協助新北完成這條緊急救護道路。

支持淡北道路聯盟直言，北投區里長連署反對淡北道路的行徑，完全是基於自私的地域性考量，不顧雙北居民處於共同生活圈的事實，僅認為淡水車流會對北投造成影響，不去思考假日多少台北市的車潮擠進淡水，對淡水人交通與生活環境的傷害。

而行政院目前擱置新北市申請淡北道路補助一案，只在乎台北市士林、北投區的民意，完全罔顧淡水與北海岸立委、4位議員、60多位里長所代表的20多萬民意，令人無法置信，更無法接受，因此支持淡北道路聯盟將規劃發起一系列表達淡水、北海岸民意的行動。

據中時新聞網報導，支持淡北道路的淡水居民正研議對抗的激烈手段，包括在台二線道路設立看板「抗議北投民眾開車進淡水」，以及擬連署呼籲新北市府徵收空汙費，甚至仿效「228北宜乖寶寶運動」慢速行駛台2線，抗議外地車輛對淡水地區造成交通衝擊。不過淡水居民強調，這些都是最後手段，仍希望雙北能夠互相溝通，一起解決交通問題。