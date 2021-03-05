【要玩還是要命？】美國學生最瘋「春假」...僅剩12%民眾計畫出遊

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 三月中的春假(Spring break)是美國各大學的短期假期，也是派對狂歡的黃金時間，不同於去年許多人無視疫情，今年僅12%民眾有出遊計畫，觀光業者期盼5月底需求能復甦。

2020年1月21日，美國宣布出現第一例武漢肺炎病例。到了三月底，美國的境內確診數就超越中國與義大利的官方數字，成為全球疫情最嚴重的國家。

然而，去年春假期間，美國各地大學生無視疫情，照常跑趴、四處遊玩，根據BBC當時的報導，仍有大批學生湧入邁阿密海灘歡度假期，無懼美國疾病控制與預防中心發出的警告，直至去年五月底，全美因武漢肺炎而死亡之人數直逼10萬。

今年美國的春假也即將到來，即使疫苗已經普及，旅遊需求卻創下新低。根據路透社的報導，全美已施打逾7500萬劑武漢肺炎疫苗，然而根據調查結果，僅有12%的民眾有出遊計畫。

美國旅遊推展協會表示，觀光產業在疫情真正受到控制之前真的很難復甦，就連旅遊產業的員工都被建議暫時不要去旅行。美國疾病控制與預防中心也持續勸說民眾不要進行不必要的旅遊活動，即使外國遊客已減少了近八成。

不過美國欲重振觀光業並非遙遙無期。美國總統拜登這週宣布，五月底全美民眾將會取得足夠的武漢肺炎疫苗，旅遊業團體因此認為，在5月31日的陣亡將士紀念日假期，有望看到觀光需求復甦。