會動的台灣大稻埕長卷圖！蔣渭水、川普趣味同框呈現熱鬧古城

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)「穿古越今大稻埕漫遊趣」特展呈現由漫畫家凌群費時一年繪製的大稻埕長卷圖，不僅如實呈現該區過往繁華，也加入時下代表性人物增添趣味，更推出動畫版引人入勝，自即日起台北市藝文大樓開放參觀。

「穿古越今大稻埕漫遊趣」由中華漫畫家協會、義美文教基金會與蔣渭水文化基金會聯合策劃，5日於展場藝文大樓一樓大廳舉辦開幕記者會。中華漫畫家協會創會理事長凌群(本名楊心怡)、現任理事長郭正勳、蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根、義美食品總經理高志明等皆出席，現場氣氛熱絡。



今日記者會上宣告展覽正式啟動，右起：蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根、義美食品總經理高志明、中華漫畫家協會現任理事長郭正勳、中華漫畫家協會創會理事長凌群、台北市藝文推廣處長林信耀(圖/台灣英文新聞_Lyla Liu)

長400公分、高52公分的「大稻埕漫畫長卷圖」由凌群繪製，此次為漫畫家首次操刀如此長的古城區，費時近一年，透過實地走訪調查，共繪製22張B4黑白稿圖，再掃描至電腦進行上色等後製作業。

大稻埕長卷圖完整呈現今延平北路與迪化街景象，透過漫畫生動呈現其蘊含的歷史脈絡與變遷，穿插古今代表人物，包含蔣渭水、美國前總統川普、台北市長柯文哲等皆躍然其中，更攜手動畫師郭正勳推出數位版動畫。

高志明說明，「義美」今年在台灣剛好滿150年，最初為曾高祖父高植桂先生於大橋頭開設的義美布行，後於1934年承租下蔣渭水醫師昔日的「大安醫院」店面，開始經營義美商店，秉持著「做餅是老實人的行業，良心的事業」，食品事業持續傳承至今已經87年。

高志明強調，義美已經跟台灣這片土地綿密的結合在一起，未來也會繼續回饋社會，屆時義美滿100年，若請漫畫家創作，畫中人物應該都會戴著口罩，每一個時代都有其特色並透過藝術被記錄下來，他相信一代接一代會傳承下去，國家及社會若需要，義美願意盡微薄力量挺身而出。



展場照片-後為靜態長卷圖，前為義美產品。(圖/台灣英文新聞_Lyla Liu)



展場照片-動態長卷圖暗藏玄機(圖/台灣英文新聞_Lyla Liu)

凌群表示，以前對迪化街不太熟悉，很少來到老城區，但在蔣朝根老師導覽帶領下走了一圈，差不多約一小時，連小巷弄像是鈕釦街、228原始發生地、日治時期酒家等地方都逛到，再透過蔣渭水基金會提供的簡報跟畫冊，加上自己拍照做紀錄，深入認識蔣渭水及當地歷史。

凌群透露，創作呼應主題「穿古越今」，像走進時空隧道一樣，畫中聚集各時代及國家的人物，是大家熟悉且有代表性的領導人，像是川普、柯文哲等，可見過去跟現在的景象對比，也加入大稻埕國際藝術節變妝遊行，霞海城隍廟廟會等活動展現當地生氣。

蔣朝根說明，長卷圖有很多玄機在裡面，「穿古越今大稻埕漫遊趣」內幾乎每一棟建築都有它的故事，值得旅客放鬆心情慢慢欣賞體會樂趣，創作本身不只穿越古今，更跨過海洋放入西方人物，像是川普也在其中，有趣的是，動畫版的川普旁邊配上的字幕為：「我很喜歡Twitter」，有趣的畫面看完至少年輕十歲。

「穿古越今大稻埕漫遊趣」特展資訊

時間：2021年3月2日-3月28日／9:00~21:00（週一休館）

地點：藝文大樓一樓展覽大廳(台北市八德路三段25號)

免費入場