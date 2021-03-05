延伸閱讀:

台灣華信航空百位空姐空少3月起化身網美 用空服員視角行銷「金門」觀光特色

台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3月12日繽紛開展 賞花還能抽黃金！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）經濟部統計處今天(5日) 發布產業經濟統計簡訊，發現文教育樂用品零售業受惠疫情及政府振興政策，去年（109年) 營業額達新台幣849億元，創102年以來新高 ，年增8%(如下表)，也是96年以來最大增幅。

圖表來源: 經濟部統計處

根據統計處新聞稿，文教育樂用品主要由3大類產品組成，分別是運動器材、按摩電器、休閒娛樂用品，書報、雜誌及文具，以及衣著鞋襪及服飾配件。

統計處資料顯示，文教育樂用品零售業營業額曾在95年攀升至1082億元，創下歷史新高，隨後因網路購物蓬勃發展開始下滑；近年運動風氣盛行，108年營業額年增5.5%，結束4年負成長。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）去年在全球肆虐，也衝擊經濟發展。不過，疫情改變民眾生活型態，在家時間居多，居家娛樂用品需求增加，運動器材、自行車等銷售增溫，文教育樂用品營業額因此逆勢成長，去年營業額達849億元，創102年以來新高，年增8%，為96年來最大增幅。

統計處指出，除了疫情，政府在去年7月推出振興三倍券也有助營業額攀高。按照往例，在周年慶促銷活動、年底耶誕節送禮需求帶動下，第4季向來是主要銷售期，占全年營收近3成；但文教育樂用品營業額在去年(109年) 第3季表現最好，營收優於以往，第4季表現反而落居第2。

另外，民眾改變消費型態，多由實體店面轉到網路，文教育樂用品零售業者也跨足網路銷售，疫情則加速擴增，網路銷售額大幅成長，去年達60億元，占整體營業額7.1%，較108年6.7%還要增加0.4個百分點，年增14.5%，優於實體通路年增7.5%。

延伸閱讀: 台灣華信航空百位空姐空少3月起化身網美 用空服員視角行銷「金門」觀光特色

疫情帶動需求 台灣「文教育樂用品」零售業•營收創8年新高!

台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3月12日繽紛開展 賞花還能抽黃金！