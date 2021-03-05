多國科學家聯名批WHO調查輕率 籲再查中國武漢肺炎病毒起源

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）世界衛生組織專家2月赴中國追查2019冠狀病毒源頭並輕率做出結論「排除實驗室意外」引起譁然，多國科學家近日因此聯名呼籲重啟調查，華盛頓郵報報導，世衛團隊為釋疑擬直接公布完整報告。

這封信上參與署名的科學家們為來自法國、澳洲、美國、西班牙、紐西蘭、英國、德國、印度知名大學研究人員及教授，其中又以法國比例最高，專長涵蓋病毒學、動物學和微生物學等。

二十多位來自不同國家的科學家4日發表聯名信，認為世衛專家團訪武漢調查之舉根本是照中國的劇本走，參考資料也是中國官方選擇性提供，配合調查的17名中國科學家也是北京欽派人選。再者，科學家們也質疑，北京怎會不伸干預調查走向，小組也沒有深入關鍵場域進行調查，而世衛專家們人在中共屋簷下，獨立性怎會不受到質疑？

聯名信批評，專家小組沒有權限進行獨立且不受干擾地去驗證各種假設，如此怎能生成具公信力的調查？

聯名信也指出，像樣的調查應該是由第三方獨立專家小組進行，沒有利害衝突，不被任何機構或國家所控制。再者，調查團專業背景應涵蓋多元，從流行病學家、病毒學家、野生動物研究專家、公共衛生專家、法醫、生物安全專家等人所組成，而且這些人當中至少要有人具備中文溝通及閱讀能力，不用仰賴北京官派翻譯人員來協助。

華盛頓郵報報導，帶領世衛專家小組赴中國武漢的食品安全科學家Peter Ben Embarek回應，擬跳過調查摘要，在數周內直接公布完整報告，解決外界疑問。

同一時間，美國保守派組織「司法觀察（Judicial Watch）」刊文表示取得一封關於美國衛生及公共服務部（HHS）的郵件，內容長達301頁，內容直指中共與世衛聯手隱瞞疫情，而美國白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）去年2月13日獲世衛知會，卻配合世衛官員要求，「在中國同意前」暫不公開疫情分析報告。「司法觀察」總裁Tom Fitton批評佛奇給中共的特殊待遇，讓疫情資訊不透明，不利美國及早抗疫。