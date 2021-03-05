懷孕24週肚中寶寶不動了！ 醫師：12小時沒胎動恐胎停 懷孕24週肚中寶寶不動了！ 醫師：12小時沒胎動恐胎停

【健康醫療網／記者林怡亭報導】40歲小倩（化名）與丈夫結婚多年，夫妻倆一直希望有一個孩子，但努力了幾年仍然沒有結果，便主動向醫師求助。在醫師建議下，使用試管嬰兒的方式終於順利懷孕，夫妻雙方十分開心。但在懷胎24週時，某天小倩突然感覺不到腹中寶寶的胎動，緊急就醫檢查發現寶寶竟「胎停」！為確保母體的安全，最後僅能以引產的方式將寶寶取出。引產後檢視胎兒，發現胎兒因臍帶進入肚臍處狹窄，導致胎兒在發育過程，無法獲得足夠的養分才胎停。雖然悲痛與遺憾，但在丈夫與親朋好友的加油打氣之下，小倩也慢慢走出難過陰霾，積極調養身體決心把寶寶生回來，在今年終於喜獲麟兒，全家人沈浸於幸福快樂氛圍中。

胎停有兩種 20週前是流產 20週後是胎死腹中

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師說明，胎停是指胚胎發育到一定階段停止發育的現象，正常的區分方式是以20週為臨界點，臨床上20週前稱作「流產」，20週後稱作「胎死腹中」。流產在懷孕12週以前較容易發生，主要原因是胎兒基因、染色體的異常及免疫排斥，導致胎兒自然淘汰，且隨著孕婦年齡越高發生機率也越高；根據臨床報告指出，35歲以下的人流產率有3成，35至40歲約4成，40歲以上則有4成以上。

李世明醫師進一步說明，基本上懷孕超過12週後胎兒狀況已相對穩定，超過20週才發生胎停（胎死腹中）的機率不高，約3%左右。而造成胎死腹中的原因除了染色體異常外，也可能因器官構造異常、發育異常、發育過程中外界環境因素及母親疾病而導致，另外，還有臍帶構造異常、胎盤功能不良以及臍帶窄小等狀況。

積極配合醫師產檢 讓專業為您把關孕程每一刻

李世明醫師表示，為降低胎停的狀況，以試管嬰兒療程來說，多搭配使用PGS（胚胎著床前染色體篩檢）來進行染色體之分析，篩選出染色體正常的胚胎再植入女性的子宮中，以此減少染色體異常造成的流產或後續胎兒發育的問題，並在懷孕過程中，使用高層次超音波檢查胎兒構造，以此提高胎兒的存活率。

李世明醫師補充，若孕婦在20週之後，發現腹中胎兒12個小時沒有動靜時應儘速就醫，若確認胎兒有危急狀況，應立即剖腹產將胎兒取出，仍有機會透過早產兒的處理方式，嘗試置於保溫箱中長大。另外，若確認胎兒為胎停狀況，將立刻安排引產手術，若無即時將胎兒取出，容易導致母體感染發炎，進而造成身體或是器官的傷害。

定期檢查+規律作息 讓您獲得健康的寶寶

李世明醫師表示，胎兒未滿20週還沒有胎動，難以發現胎停的狀況，建議孕婦務必遵照醫囑定期回診產檢；而懷孕超過20週的孕婦，雖然流產機率大幅降低，但還是要注意飲食健康，保持規律作息，時刻注意寶寶的胎動狀況，若超過12小時都不動應儘速就醫，才能確保寶寶健康茁壯。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49268/

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