壓力對身體影響大　7個地方要注意

【健康醫療網／記者林渝樺報導】人們會感到壓力是正常的，壓力是生活中一部分，並不全然是一件壞事，而且壓力有時提供向前的動能，但長期壓力會對身體造成意想不到的傷害。根據克里夫蘭醫學中心，內科醫師Richard Lang博士說，「壓力並不一定會導致某些狀況發生，但是會使身體的症狀惡化，當身體症狀惡化時，它們可能反過會增加一個人的壓力，從而導致惡性循環發生。」

壓力如何影響身體？ 小心破壞七個地方

壓力可能會對身體產生一些負面的影響，以下為壓力對身體的負面影響：

1.肌肉和關節

壓力可能會導致肌肉疼痛、緊繃酸痛，以及痙攣性疼痛。它可能導致關節炎，纖維肌痛和其他症狀症狀。根據美國心理學會（APA），當遇到壓力時，肌肉就會完全繃緊，壓力消失時，肌肉將釋放壓力。

2.心肺功能

當身體承受過多壓力影響生活，身體會釋放激素，促使心跳加快，激素皮質醇可能會使心臟和肺部疾病惡化，包括心臟病，心律異常，高血壓，中風和哮喘，還會導致呼吸急促和呼吸急促等肺部疾病。但是如出現胸部疼痛情形，應盡速看醫生以排除是否有嚴重疾病。

3.皮膚和頭髮

現代人有許多皮膚、落髮難題，使用一些廣告產品卻對改善皮膚和頭髮的狀況沒有太大的效果。如果你本身患有濕疹、酒醩鼻、牛皮癬等皮膚病，如果感到壓力很大，壓力會進一步使病情惡化，還可能誘發蕁麻疹、瘙癢、出汗多，甚至脫髮情況。

4.腸胃功能

有過壓力引起導致胃痛的經歷？這種關聯是真實的，因為壓力確實會在消化系統中顯示出來，諸如胃痛、胃脹氣、腹瀉、便秘、大腸激躁症和胃酸逆流（GERD）等不舒服時，容易引起胃口不佳，嚴重甚至可能會嘔吐。

5.肩膀，頭部和下巴

壓力還會肩膀、頭部和下巴。Lang博士說，壓力大時，觸發緊張性頭痛、肩頸僵硬，甚至可能導致顳頜關節疾病（TMJ）。

6.免疫系統

雖然通過健康的飲食習慣和運動能夠增強免疫力，但過多壓力會削弱身體的免疫能力，當免疫力低下，就更容易感冒不止，因此保持適當壓力是關鍵，才能可以讓你保持身體健康。

7.心理健康

長期都悶悶卻沒有意識到嗎？壓力會導致抑鬱症狀，降低人們平時日常愛好的熱情。在這種情況下，往往會吃得不好、不想活動，如此一來，這會抑鬱症狀更嚴重。假如你曾因為壓力而感到沮喪，別灰心，因為發生在大多數人身上，所以不要害怕尋求幫助。

Lang博士強調，「雖然醫師可以治療你的身體症狀，但真正的關鍵還是要找到根本原因來治療。」

參考資料：

7 Strange Things Stress Can Do to Your Body



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49230/

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