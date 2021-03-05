【武肺3/5零確診】陳時中：台灣國產疫苗拚臨床試驗　量產推估在今年7月

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天(5日) 沒有新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，全台累計確診數維持960例。

衛福部長陳時中今天受訪表示，他期待國產疫苗做出產能，但臨床試驗是否成功有待考驗，若能量產應是在7月。

陳時中重申，如果民眾都不敢施打的話，行政院長蘇貞昌和他願意率先，但希望照著專業順序進行。

立法院院會今邀請行政院長率各部會進行施政總質詢，陳時中在會前受訪談及武漢肺炎國產疫苗期程和AZ疫苗優先施打順序。

陳時中期待國產疫苗能做出產能，但要先觀察臨床試驗是否會成功，仍有待考驗。

媒體詢問何時國產疫苗能夠量產。陳時中說，應該是在7月。至於國軍是否規劃接種疫苗。陳時中說，國軍的排序在11.7萬劑AZ疫苗應該還排不到。

此外，外界關注總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和陳時中是否也會優先施打AZ疫苗。

陳時中說，如同蘇貞昌上次所說，如果民眾都不敢施打的話，他願意率先，但他仍希望照著專業順序進行，「如果大家有些躊躇遲疑，我們帶頭來打也沒問題」。

陳時中2月5日曾在指揮中心記者會提到，指揮中心從去年 (2020年) 就一直努力，希望能及時取得安全又有效的疫苗，但國產疫苗的量產也是相當重要的事，未來如何和國產疫苗公司協力、自給自足，也是努力方向之一，盼替社會扛起防疫責任。

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