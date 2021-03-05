台灣華信航空百位空姐空少3月起化身網美　用空服員視角行銷「金門」觀光

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）10名華信航空空服員4日出現在金門縣金沙鎮陽翟老街，吸引許多遊客目光。他們表示，難得同事一起出遊，大家會在各社群發文分享、標註關鍵字，行銷金門，吸引更多人來金門深度旅遊。

圖/「金門觀光逗陣行」臉書

華信空服員身穿休閒服，隨意打卡自拍 (圖/「金門觀光逗陣行」臉書）

金門縣民宿旅遊發展協會、二毛租車及華信航空和金門縣政府聯手推出「百位空姐空少遊金門」活動，讓空姐空少化身為網美、遊客，賞秘境、拍美照、住特色民宿、大啖美食，並在他們高人氣IG或FB分享金門好玩、好拍、必吃、必住的金門旅遊攻略。

縣府觀光處長丁健剛表示，鑑於微網紅趨勢，縣府首創百位空姐空少遊金門，同時導入業者贊助的創意遊程，透過空服員視角進而引起遊客共鳴。

中央社報導，3月首發團10名空姐、空少3日抵達金門，4日相約來到文青景點─陽翟大街，看到復刻自當年10萬大軍駐紮期間熱鬧大街店面，還試打彈珠，覺得「好有FU」。他們起先身穿休閒服，隨意打卡自拍；隨後換上航空制服，拎著登機箱，再次步入陽翟大街取景拍照，大力行銷金門。

座艙長郭憲忠說，穿上現代的制服對比老街，反而有點混搭感，感覺蠻新鮮的；他還特別提到柳營軍事體驗營區的體驗說，雖然大家平常都在高空中工作，但是高空探索的感覺很不一樣，因為腳沒有辦法踏到實地，既刺激又有趣，大家都玩得很開心，也拿到證書，很有成就感。

郭憲忠說，他們會透過各自臉書、IG，或是縣府官網、華信小編臉書，行銷金門觀光；他說，每個人感受都不同，每個人寫出來的感想文也會不一樣，相信可以讓大家看到不同角度金門的美。

觀光處表示，華信空姐、空少從3月起，每週來金門3天2夜自由行，體驗金門特色民宿、走訪金門知名景點，將在個人及各社群發文分享、標註關鍵字，有助大力行銷金門觀光。

金門縣民宿旅遊發展協會理事長鄭秀娜表示，3天2 夜行程，除了陽翟老街、柳營營區，還有異國風景點-陳景蘭洋樓、沙美摩洛哥、建功嶼，網美景點-太湖漂浮斑馬線，還有夜間的慈湖夜景、16藝文特區，行程豐富多元。

華信航空表示，空服員利用自己的休假，結伴同行，深度旅遊金門，希望吸引更多年輕旅客、體驗金門另類新玩法，協助行銷金門觀光。

「金門觀光逗陣行」臉書也po文介紹，本次活動行程規劃使用金門行動旅服系統(https://pwa.kinmen.travel)，用手機掃描即可進入系統，內容串連「吃、住、買、玩、賞、行」六大旅遊需求，整合在地各類店家服務，讓空服員們構思出更生活更有創意的玩法。

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台灣華信航空百位空姐空少3月起化身網美 用空服員視角行銷「金門」觀光特色