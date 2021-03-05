台灣插畫家入選義大利波隆納插畫展　文策院製作行銷短片線上放映

今年有8位台灣插畫家入選義大利波隆納兒童書展暨插畫展(示意圖/Bologna Children's Book Fair Faceb... 今年有8位台灣插畫家入選義大利波隆納兒童書展暨插畫展(示意圖/Bologna Children's Book Fair Facebook)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)今年有8位台灣插畫家入選義大利波隆納兒童書展暨插畫展，同時，今年共有24 名台灣插畫家入圍，創下歷年之最。

義大利波隆納兒童書展暨插畫展（Bologna Children's Book Fair）於 3 月 3 日公布入選插畫展的插畫家，全球共77 位，其中有八位是台灣插畫家，值得一提的是，日前第一波發布入圍插畫家初選名單共 226 位，有 24 名台灣插畫家入圍，是歷年來最佳成績。

本屆插畫展共有 68 國、3,235 位創作者投稿，邀請來自英、美、德、義、日國際評審參與評選，第一波發布入圍插畫家初選名單共 226 位，有 24 名台灣插畫家入圍，是歷年來最佳成績；第二波決選名單則選出 77 位創作者，有八位台灣插畫家入選。所有入選作品將收錄於當年度的插畫展年鑑。

受疫情影響，第 55 屆波隆納兒童書展暨插畫展將於 6 月 14 日至 6 月 17 日於線上舉行，入選 2021 波隆納插畫展的台灣八位插畫家為：張筱琦、薛慧瑩、黃一文、卓霈欣、陳瑋璿、阿文、陳怡今、DAI WEI-CHUN（音譯）。

其中，由薛慧瑩繪製的繪本《夢遊》中一跨頁作品，即為本次得獎作品，此書也入選文策院所推動的「Books From Taiwan 台灣出版專業授權平台」，將一併推薦給國際出版業者。

文化內容策進院（文策院）將結合動畫產業，為入選作品製作短動畫，並於 6 月舉辦的波隆納線上兒童書展中行銷。

文策院董事長丁曉菁表示，台灣插畫家風格獨特，近來屢受國際肯定，也在國際間展現了台灣強勁的創作能量。

丁曉菁指出，文策院結合文策院相關出版及版權行銷機制、打通國際通路及建立產業人才網絡，將台灣童書／繪本出版及圖像創作者推向全球市場、助攻創作者打入國際市場，也形塑台灣圖像創作的國際品牌。