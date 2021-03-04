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日本再度挺台加入WHO 首相菅義偉肯定台灣防疫有成

質詢議員指出菅義偉有具體提及台灣，也相當歡迎各國加入CPTPP

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/04 21:02
日本首相菅義偉4日在參議院預算委員會回答日本維新會的參議員音喜多質詢時，強調台灣參加世界衛生組織有其必要性。（圖/中央社）

日本首相菅義偉4日在參議院預算委員會回答日本維新會的參議員音喜多質詢時，強調台灣參加世界衛生組織有其必要性。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 由於台灣在新冠肺炎疫情的控制成效享譽國際，日本再度為台灣的國際參與發聲。

繼去年四月安倍晉三曾向WHO秘書長譚德塞提及台灣的加入，現任日本首相菅義偉更於4日表示，支持台灣參加世衛組織及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織。

去年四月，當時的首相安倍晉三在接受立憲民主黨籍議員白真勳的答詢時，就說明他曾為台灣參與WHA一事，向譚德塞表達過意見，更在往後的臨時記者會中，公開表示日本支持台灣參與WHA。

根據中央社，菅義偉在今日的參議院預算委員會中，回答日本維新會的參議員音喜多的質詢時，就不斷強調共同防疫的重要性。他表示，面對傳染病，國際社會上不應有地理位置的空白，這和安倍晉三當初所說的「病毒不分國界」不謀而合，也再次強化日本支持台灣加入世衛的一貫立場。

此外，由於日本今年是台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）主席國，在推廣與擴大上有所責任，因此在這次的質詢中，音喜多也針對台灣加入CPTPP提出相關問題。對此，菅義偉答覆表示，面對這些表態想加入CPTPP的國家，日本都非常歡迎，包含台灣也不例外，不過屆時仍要看門檻與條件來決定。

音喜多在質詢過後，於Twitter上總結，菅義偉對台加入WHO及CPTPP皆抱以支持態度，更指出菅義偉有講出「台灣」這個具體的國名，並強調台灣加入WHO的必要性。
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