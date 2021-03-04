北台灣5日回暖 東北季風7日報到轉溼涼

中央氣象局今天表示，明天北台灣高溫回升到攝氏24至27度，但6日起受鋒面影響，愈晚降雨愈明顯；7日鋒面通過，東北季風接力挾冷空氣，北部高溫降至20、21度左右。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天仍然受到華南雲系東移的影響，北部、東半部會有不定時局部短暫雨，中南部也會有零星短暫雨。

氣溫方面，林定宜指出，明天是東南風轉偏南風，氣溫會比今天回暖許多，預估北台灣高溫約24至27度，中南部約28、29度；低溫方面，中部以北、東北部為15 至18度，其他地區19至21度。

林定宜提醒，明天及6日在西半部地區、金門、馬祖會有局部霧或低雲，能見度約200公尺，交通往返要注意。

林定宜指出，6日上半天鋒面開始接近，中部以北、東北部會有短暫陣雨，愈晚降雨愈明顯，一直到7日上半天都是降雨顯著的期間。

林定宜說，鋒面7日就會通過，但東北季風增強挾帶冷空氣，北部、東北部天氣轉涼，高溫約20、21度；中部以北、東北部易有短暫陣雨，其他地區也會有局部短暫陣雨。

林定宜表示，預估這波東北季風影響至10日，迎風面北部、東北部都呈現溼涼的天氣；中南部早晚涼，山區會有零星短暫雨；由於華南地區仍然陸續會有殘留水氣移入台灣，因此各地可能會有短暫降雨的情況。

林定宜表示，因東北季風帶來冷空氣，預估7日至10日間玉山會維持在零下的低溫，若在水氣充足的情境下，不排除降雪，會持續觀察。