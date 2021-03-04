肩頸疼痛當心跟肺腺癌有關！　專科醫師教預防措施

【健康醫療網／記者林怡亭報導】肺腺癌多年為國人癌症的頭號殺手，其中小細胞癌型態約佔全部肺癌的10至15%，與吸菸密切相關，非小細胞癌型態則佔85至90%。亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師陳鈴宜指出，其中又以肺腺癌最為常見，且臨床上，女性與非吸菸者比例較高，近十年來更出現逐漸年輕化的趨勢，不得輕忽嚴重性。

台肺腺癌突變印記 以APOBEC酵素突變為主

一名40歲女性，平時生活習慣正常，但近幾個月來雙肩疼痛，就醫檢查發現胸腔影像有異常，進一步檢查血診為確診為肺腺癌合併骨轉移，但因無抽煙也無家族史，使她難以接受。陳鈴宜醫師解釋，基因的穩定性與環境致癌物的刺激是肺癌的主要兩大原因，根據研究指出，台灣肺腺癌的癌細胞突變印記，以APOBEC酵素突變為主，其中有高達74%從沒抽菸且小於60歲的女性患者，體內APOBEC酵素突變程度高。

APOBEC酵素是否突變 恐為早期觸發肺腺癌因素

陳鈴宜醫師說明，研究是來自於中央研究院與臺大醫院團隊2020年發表的研究成果，其中也發現，若APOBEC使基因變得不穩定，加上暴露於像二手菸、空汙等環境致癌物，就容易使基因受到破壞，演變成腫瘤的危險因子，因此若能研判APOBEC酵素突變，應是早期觸發肺腺癌的因素，但APOBEC只能解釋部分致癌因素，無法作為檢測肺腺癌的標的。

定期低劑量肺部電腦斷層 遠離肺腺癌

因此想要預防肺癌最重要的還是減少暴露於生活中的致癌物，且定期檢查，早期發現肺癌，早期接受治療。陳鈴宜醫師強調，在台灣肺腺癌與吸菸較無直接關係，因此即使未有任何肺癌的風險因子，應將低劑量肺部電腦斷層納入健檢項目考量，當因初檢肺部結節的比例約20至25%，民眾不需過於恐慌，若判定結果異常，只需長期接受追蹤即可。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49252/

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