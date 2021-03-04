台北表演藝術中心獲外媒注意　預計今年6月完工明年正式開幕

(台灣英文新聞/藝文組 台北採訪報導)獲國際媒體矚目的台北表演藝術中心預計今年6月完工，於2022年7月正式開幕。

登上英國媒體The Guardian，並被CNN評選為2021年全世界最具變革性的建築，位於士林區、劍潭捷運站旁的台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）由普立茲克建築獎得主荷蘭建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）設計，其球體外觀及內部可組裝劇場空間獲世界關注，設計理念竟源自十分在地的士林夜市鴛鴦麻辣鍋。

董事長劉若瑀表示，北藝中心是一個世界級的藝術場館，建築結構、地理位置及與周邊環境和民眾的連結，都是場館的挑戰。就建築面，北藝中心是一個為人而設計、非傳統的建築，會使入館的民眾因建築而開始思考，內部的劇場結構將使藝術家有更大的開放性，創作更多元的作品。

劉若瑀強調，創造力是北藝中心的核心價值，將串聯不同世代的藝術家，提供藝術家各式養分，積極結合在地與國際藝術社群，凝聚創意能量，並把藝術創作的經驗與能量傳承至下一代年輕人，以此創造場館的永續，並激發台北的文化活力。

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執行長王孟超表示，北藝中心將於今年5月1日掛牌運作；北藝中心以全民劇場、藝術人才的創意基地、國際商演首選舞台、亞洲表演藝術共製中心為目標，透過舉辦各式活動，包含台北藝術節、台北兒童藝術節、台北藝穗節、亞當計畫、音樂劇人才培訓計畫等，致力將藝術帶入群眾的日常生活。

以「劇場魔術方塊」創意構成的北藝中心，由普立茲克建築獎得主-荷蘭建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）所設計，採用「3＋1」劇場設計為主軸，建築將於今年6月竣工，再經場館驗收，預計於今年年底完成劇場測試。

劇場測試將邀請國內不同表演藝術領域團隊，進行演出測試，空間包含1500席的大劇場、500-800席的多形式中劇場、世界唯一圓球造型觀眾席的鏡框式500-800席的中劇場，以及多形式中劇場與大劇場連通的2300席超級大劇場。測試項目包含投影、飛人設備、升降舞台、音場、舞台硬度、拆卸式木頭地板等。

北藝中心預計於2022年7月開幕，開幕前會進行為期半年的試營運，以期完善場館營運各個面向。試營運期間將規劃多個免費或售票節目，在不同劇場分別演出；此外，將規劃各式活動，如透過一條貫穿劇場後台的環狀公共參觀動線，讓參與者一窺舞台設備、後台運作和排演場景，突破框架，重新界定觀看的認知。

台北藝術節今年邁入第23屆，策展主題為「Take Care, My Dear」為，以內省、平衡、療育、關懷為關鍵詞，凸顯表演藝術的當代性、創新形式及多元價值，於7月26日至9月12日帶來各式跨域合作、跨國共製的節目。

台北兒童藝術節今年以「藝起同行」為題，創造兒童的藝術夏天及美感教育，於7月3日至8月8日間，前進台北市十二行政區，服務民眾，落實文化平權及藝術扎根。台北藝穗節提供年輕創作者實踐創意平台，成為培育青年藝術家的搖籃，在8月14日至9月5日間讓藝術走進巿民日常的生活場域。

另外，以藝術家為核心的「亞當計劃」，自2017年發起，打造跨領域、跨文化的當代藝術合作網絡平台。厚植台灣音樂劇發展，以自製音樂劇為目標，以培育全方位音樂劇人才為使命，於2016年啟動「音樂劇人才培訓計畫」計畫，期望為台灣音樂劇累積多元創作能量，建立共享的人才庫，並搭建產製平台。