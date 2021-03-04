Google正式淘汰第三方 Cookie　著手新解決方案保障用戶隱私

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）隨著用戶更加注重網路上活動的隱私，美國科技巨頭Google 3日宣布為順應潮流，正式宣布不再支援第三方cookies，刻正淘汰中，也不會推出類似跨網的用戶ID識別或瀏灠紀錄追蹤工具。

其實早在去年，Google的免費網路瀏灠器服務Chrome就宣布計畫取消支援第三方cookies，擋掉跨網站追蹤，網站間將無法與廣告商、友站交換用戶瀏灠資料，未來可避免掉干擾惱人的推薦廣告。不過，蘋果與火狐瀏灠器早已各自有因應作法不讓Cookie干擾閱讀體驗。

根據美國皮尤中心研究，有72%受訪民眾認為他們在網路上的一舉一動都被廣告商及大型科技公司悉數掌握，而有81%的人認為足跡收集根本是弊大於利。近年民眾對於個資保護意識高漲，擔憂瀏灠網站記錄遭收集造成個資安全危害。

Google廣告隱私與信任產品管理總監David Temkin在自家部落格表示，未來會持續致力於網路開放並保護用戶隱私，自此正式告別第三方cookies及相關跨網追縱用戶的技術，轉而提升廣告主與用戶之間直接互動關係。

可以預見，Google將在隱私保護與廣告成效間取得新平衡。Temkin也說Google在著手新的解決方案，去除個人識別，將個人隱藏在一群興趣相似的群組中，再進行廣告定位，未來會透過新計劃協助廣告主。

雖然此貼文未有詳細說明，但他提到未來Google將致力維護一個開放的網路生態，人們在此得以放心地選擇性接觸廣告，不用擔心隱私問題。