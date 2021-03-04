（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日媒昨(3日) 爆料，台日桌球界金童玉女夫妻檔: 江宏傑與福原愛正在協議離婚，且福原愛疑似外遇被拍到。福原愛今天(4日) 透過自己擔任社長的omusubi公司發表聲明，對相關報導造成各界擔憂與困擾致歉。

台灣桌球國手江宏傑（右）2018年12月5日下午和老婆福原愛（左 ），一起替女性雜誌拍攝照片，江宏傑同時也宣布福原愛第2胎已懷孕6個月的喜訊。（ELLE提供） 中央社資料照片

江宏傑與福原愛所屬的經紀公司華研國際3日曾表示，兩人並未離婚，但認同異國婚姻有許多事情需要雙方努力，同時希望外界不要攻擊家人。

綜合中央社與華視新聞報導，日本週刊《女性SEVEN》、刊出55張照片，內容是福原愛在日本橫濱跟一名高帥男約會直擊，據稱兩人還一起過夜！

對此，福原愛表示，該名男子僅是好友，江宏傑經紀公司則是發聲明否認離婚，但婚變傳言甚囂塵上，甚至還扯出江宏傑言語霸凌、福原愛跟大姑、婆婆不合等傳言，讓人看得霧煞煞。

現年32歲的福原愛2016年9月與同年齡的江宏傑結婚，2017年2月在東京迪士尼樂園盛大舉行婚禮。

婚後福原愛將活動重心移到台灣，2017年10月女兒出生，2019年4月再生下一子。今年1月成立omusubi公司，由自己擔任社長。

結婚四年多，江宏傑跟福原愛，育有一雙兒女，原本兩人經常在社群媒體放閃。但日本週刊《女性SEVEN》卻驚爆，福原愛上個月在橫濱，跟一名高帥壯男約會，兩人同車開進旅館過夜，男子甚至還入住福原愛的家！

中央社引述日本《週刊文春》爆料，稱福原愛早在今年一月，就已經提了離婚！

對於被拍到疑似不倫照片。福原愛表示，男子是好友，因為最近心情不穩定，確實有去飯店休息，但訂了兩個房間，對於在家過夜，也澄清是不同房！

江宏傑經紀公司則回應，兩人沒有離婚，江宏傑也不認識被拍的男子，但坦言異國婚姻、確實需要更多努力！嫁作台灣媳婦的福原愛曾說：「基本上老公只有周六、日才回家，很多時間都在練習，也在經營桌球場，因此常常不在家。」

今年二月，福原愛在日本上節目時透露，重心將轉回日本，跟老公也不常見面，敏感的媒體當時形容兩人是「假日夫妻」，更揣測兩人婚姻出狀況。

當年，福原愛在桌球排名、收入、名聲，都高過江宏傑的狀況下，堅持要結婚，被日本網友酸是女高男低的「格差婚」！婚後原本以為公主王子會過著幸福美滿的生活，但現在不僅被爆，女方跟先生之外的異性過從甚密，《週刊文春》還點名，福原愛曾經被江宏傑言語暴力，甚至跟婆婆、大姑都有紛爭，這段台日婚姻是否真的走不下去了，仍有待兩位當事人親自說明。

【台灣日本桌球界金童玉女】福原愛遭爆疑外遇•將與江宏傑離婚?! 小愛發聲明、為相關報導道歉

台日桌球好手江宏傑（左）和福原愛（右）2017年1月1日晚間在台北晶華酒店舉行婚宴。 （C.H Wedding & STARFiSH PR提供） 中央社資料照片