「你要的愛…我給不起！」 新北市家防中心呼籲：拒絕暴力 人人有責

現代社會雖不斷倡議性別平等，女性在生活或工作上也有更多發光發亮的表現，但數字會說話，家暴及親密關係暴力案件中，女性仍是多數明顯的受害者。根據新北市家防中心統計，109年度成人保護案件中女性受暴佔75.63%，高於男性受暴比例24.35%，尤其是親密關係暴力通報案件數共有11,326件，其中女性受害人有9,519件(佔84.05%)、男性受害人則有1,805件(佔15.94%)，顯示受暴者仍以女性居大多數。

新北市家防中心在服務中有個真實案例，庭庭與阿偉（化名）從大學時代開始交往，畢業後因為雙方距離及工作關係而分手，多年後兩人在一次同學會上再度見面，兩人又開始聯繫約會並同住生活。庭庭在工作上表現優異，獲得升遷機會，常需加班，一開始阿偉十分體諒，時間一久迭生怨言和嫌隙。

某次兩人再度為了加班大吵，一氣之下庭庭離開同居處所，並留言：「你要的愛…我給不起！」阿偉多次求和，庭庭暫時選擇不予理會，未料阿偉竟夥同三位友人將正要前往上班途中的庭庭帶走，並且囚禁在某處，還將她的手機拿走，兩人發生嚴重衝突，阿偉動手毆打庭庭，庭庭受創昏厥，情急之下送醫治療，庭庭在清醒後向醫護人員求助報警，最後在警察、家防中心協助下，入住庇護所。

新北市政府家防中心主任許芝綺表示，即使是夫妻之間都應該就事論事，理性溝通，何況是情侶。動輒以暴力相向，或是違法拘禁他人行動，只會傷人傷己，更觸犯法律。

許芝綺呼籲民眾：「暴力零容忍！」女性在遭受暴力對待時可以利用網絡資源保護人身安全，倘若民眾知悉有婦女遭受暴力對待，亦請協助通報，「防止暴力、人人有責！」受暴攸關生命安全，大家一起為受暴婦女站出來，可撥打113專線，或洽詢各縣市政府家防中心尋求協助，若遇緊急狀況，請立即撥打110專線報警求救。