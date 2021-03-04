臺灣企銀新版「投資人關係」網站上線 直覺式介面獲好評

臺灣企銀重視與投資人之溝通， 提供多元雙向的溝通管道及完整資訊揭露平台， 歷時數月積極的籌備後，新版「投資人關係」網站正式上線。

該網站在企業與投資人之溝通上扮演重要角色， 除提供透明且即時的資訊揭露，定期公布財務、 營運及重大訊息等相關資訊之既有功能外， 本次新版網站優化建置中， 納入投資人所重視之公司治理及企業社會責任， 透過鮮明的段落呈現豐富網頁內容及強化視覺， 並重新設計網站達到與企業形象及品牌的一致性，建立與國、 內外機構法人和投資人良好的溝通管道。

在網路發達的時代，企業網站即是一家企業的另一個重要門面， 臺灣企銀本次新版投資人關係網站透過形象設計的優化， 第一眼即留住股東與客戶，並考量數位時代資訊量龐大， 重新規劃網站架構及重點式整合，網頁動線簡單明瞭， 以優化使用者體驗為首要目標， 直覺式操作介面讓使用者可在三個點擊內找到所需的資訊外， 最重要的是將臺灣企銀管理階層對社會與中小企業的責任與重視， 表露無遺。

臺灣企銀表示，新版投資人關係網站響應ESG國際投資趨勢， 以國際最佳投資人關係網站的標準執行， 使投資人可以清楚看到臺灣企銀在公司治理及企業社會責任上之最新 資訊及發展，且外資法人也可一鍵切換至英文版同頁面， 有助於外資機構法人使用， 以快速了解本行政策並得到股東的鼎力支持。

臺灣企銀董事長黃博怡強調， 公司治理及企業社會責任是一間企業永續經營的重要基礎， 臺灣企銀除以中小企業放款為主力業務外，在未來將持續以一青、 二老、三創為主軸，也就是青年就業、銀髮金融、危老建築都更， 以及扶持創新、創意與創業，訂定與環境、 社會及公司治理相關之業務發展策略， 強化公司治理效能並落實企業社會責任，進而邁向永續發展之目標。