新北輔導轉銜超前部署　學制合力無縫接軌接住每個孩子

新北市為幫助高關懷、特殊教育的孩子在轉換學制時能夠得到更妥適的照顧，教育局籌辦長達半年的轉銜輔導會議，3月由22所承辦國、高中召開協調會後，分區辦理22場轉銜說明會，並緊接著召開範圍涵蓋全市各校、各學制的實質轉銜會議，讓學生的輔導工作與需求無縫接軌。

教育局表示，從97年開始有些區域自發性發起校際間轉銜會議，後來延伸為全巿分區辦理國中小學制間的轉銜。全國的輔導轉銜工作以線上系統建置資料為主，而新北巿除線上系統外，更超前部署是全國唯一進行多場次實質轉銜會議的縣巿。輔導人員以面對面的方式研討轉介個案學生，學制間合力為學生營造安全感與歸屬感的新環境，幫助孩子順利適應新學習階段。

自3月起迄5月底，實質轉銜會議的現場就像綿密不斷的圓桌會議，會議中學生原畢業學校專任輔導老師詳細說明孩子的狀況，即將就讀學校的專輔老師則認真聆聽作筆記，專輔教師督導、社工師督導、心理師督導們則負責提供更多的資源與實務經驗分享，各級輔導人員以專業與愛提供方案策略，合力幫助守護孩子。

新北巿西區學生輔導諮商中心主任楊麗華表示，孩子從國小升學到國中、國中升學到高中，遭遇的議題不會在朝夕之間解決，所以希望孩子不是隻身來到新學校新環境，陌生孤單的面對問題，而是有一個已經準備好迎接孩子的輔導團隊。轉銜承辦學校林口國中徐淑芬校長說：「孩子在國小得到很好的照顧，在即將要進入國中之前，我們當然也義不容辭提早認識他們，並為孩子打造下一個溫暖的國中大家庭。」

教育局長張明文表示，新北市非常重視每一個孩子的入學準備，不僅讓孩子就近入學，打造優質的各級學校學習環境，更強調關懷學生必須提供的協助與支援，到位的實質輔導轉銜會議是新北市的堅持。教育局辦理校際間的轉銜會議，結合專業輔導人力、輔導行政人員、以及滿滿的愛心，讓我們的孩子能夠在綿密的守護下健康成長。