科技感！台灣文博會豪華朗機工策展三大展區　金曲獎提名顏伯駿打造年度主視覺

2021文博會今（4）日揭曉由知名設計師顏伯駿操刀之年度主題及主視覺(圖/文博會) 2021文博會今（4）日揭曉由知名設計師顏伯駿操刀之年度主題及主視覺(圖/文博會)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2021台灣文博會由豪華朗機工共同創辦人林昆穎總策展，主題「數據廟」將於華山、松菸 及 圓山花博爭豔館登場。

2021文博會以「 Supermicros數據廟-匯聚相信的力量」為主題，由豪華朗機工共同創辦人林昆穎出任總策展，龔書章擔任總顧問。文博會自2010年開辦以來，從原本商展的形式， 而後納入文化概念策展。

受到疫情影響，文化部取消2020年台灣文博會，今年再度於華山1914文創園區、松山文創園區及花博公園爭艷館登場。

今年年度主題「 數據廟-匯聚相信的力量」， 闡述台灣是一座由微小相信所匯聚的島，人們因為相信的起源、 共創的結構，並透過共識創造而行動，進而產生文化共信的價值。

總策展人林昆穎表示，每個人匯聚起來的經驗就是數據廟； 這次三大展場將結合數據生活、天地智慧、地方經驗與群眾參與， 強調「儀式、體驗、流程」，將台灣百花齊放的文化現象， 匯聚成台灣自信，進一步連結世界性的共生。

華山主題館將有四大展區，「相信律」解析台灣習以為常的生活流程， 透過儀式展演融合體驗累進數據， 打造一座匯聚台灣自信的共創神殿。

總論館「北回朝聖路」 將探索從外島澎湖開始到本島花蓮秀姑巒溪， 這條長達204公里路上的自然生態與物產，更將以23. 5度的北回歸線串連起嘉義縣館「照起工」與花蓮縣館「 據說考古隊」，與地方政府共譜台灣在地的智慧、 產業形貌與風土現場。

工藝館「微物集會」則重新定義工藝， 思索工藝面對未來的解答。議題廚房「愛的合作社」 則要探討全球化下的文化共食性／共時性，透過線上測試遊戲， 開啟獨特的美食歷險。



2021文博會年度視覺(圖/文博會)

今（ 4）日大會揭曉由知名設計師顏伯駿操刀的大會年度主題及主視覺，顏伯駿表示，這次的主視覺聚焦在匯聚向上的力量，透過理性的手法， 以點和線匯聚成光芒，光芒代表希望、相信的能量， 以傳遞感性的內涵。

設計師顏伯駿曾為多位知名歌手打造唱片封面、 擔綱多屆金曲獎視覺統籌， 今年首度操刀台灣文博會主視覺。呼應主題以「匯聚、 編碼、光」為概念，透過細小的點與線將編碼視覺化， 以匯聚而成來表現聚光的意象，將數據與信仰具象化， 並大膽運用黑色調，突顯每個點點微光的重要。

主打設計品牌的松山文創園區「匯聚宮」，將會有上百家新創、 特色文創品牌齊聚，匯聚設計與創意能量； IP圖像授權為主的花博公園爭艷館「萬神殿」， 以每個IP都是粉絲心中的那尊神，打造虛擬萬神的意象， 聚集新世代原創角色、插畫、數位娛樂等原創智財， 每個IP內容精彩可期。

此外，今年推出2021精緻文化美食論壇， 邀請來自西班牙及在台榮獲亞洲五十大餐廳排名的主廚，以及英國、 西班牙料理界權威專家，就廚藝及精緻美食文化進行國際交流。

華山1914文創園區展期自4月16日至4月25日； 松山文創園區和花博公園爭艷館則緊接著在4月21日至4月25日 展出，此兩展區第一天僅開放專業人士入場， 詳細資訊屆時請至官網查詢（creativexpo.tw/）。