別輕忽關節炎 醫：若未積極處理 嚴重恐引發心、肺臟等併發症

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）近來一波波寒流籠罩，濕冷的天氣下，許多人開始出現關節腫痛及僵硬的症狀。醫師提醒，這些症狀經常與關節發炎有關，若沒有趁早積極處理，恐會使關節破壞變形，甚至引發併發症。

風濕過敏免疫科蔡秉翰醫師表示，關節炎的種類很多，像是高尿酸導致的痛風性關節炎；過度使用導致軟骨磨損的退化性關節炎；以及免疫性系統攻擊自身關節所導致的類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾癬性關節炎等。

其中類風濕性關節炎又被稱為『關節炎之王』，若沒有趁早積極處理，常會使關節破壞變形，甚至喪失生活功能與殘障。

蔡秉翰說明，類風濕性關節炎的成因複雜，多與體質和環境因素（如抽菸）有關。據統計，台灣約有0.2%人口罹患類風濕性關節炎，約4至5萬人，其中女性是男性的4倍。

典型特徵是對稱、多處周邊小關節腫痛(如近端指間關節、掌指關節、腕關節、蹠趾關節)、關節晨間僵硬、症狀持續時間超過六週等。它會導致關節滑液囊增生、關節積液且會破壞關節及其周遭的骨頭、軟骨及肌腱，隨著病程進展，關節會逐漸破壞、變形。

類風濕性關節炎是種自體免疫疾病，除關節外，常導致其他併發症，如：慢性疲倦、憂鬱、全身疼痛等，甚至可能會侵犯皮膚、眼睛、肺臟及心臟等。

臨床上治療主要是用非類固醇消炎藥、類固醇及傳統型疾病修飾抗風濕病藥物。若病患使用上述三種藥超過半年以上，情況仍然嚴重時，即可向健保專案申請生物製劑或口服小分子標靶藥物。

蔡秉翰醫生提醒，許多類風濕性關節炎病患常常有不痛就不用吃藥的迷思，這是非常危險的行為！因為類風濕性關節炎造成的關節破壞是不可逆的，很多病患雖然關節不痛，但是做影像檢查常常發現關節仍在發炎，若停藥可能導致關節持續被破壞。

有些病患甚至會服用來路不明或是號稱可增加免疫力的保健品，這些都應該避免！因為來路不明的保健品可能會導致類風濕性關節炎的活性被刺激，使狀況更加惡化。

患者在生活方面，應注意避免熬夜、注重保暖、保持心情輕鬆、減少壓力、定期運動並避免菸酒。由於抽菸被證實是類風濕性關節炎的誘發因子，應予以戒菸。

飲食方面雖無特別禁忌，但類風濕性關節炎為骨質疏鬆症的高風險因子，因此應多補充鈣質與維生素D，並多攝取大量蔬果、穀類、豆類和魚類為主的「地中海飲食」，減少紅肉攝取也有助於減輕發炎反應。