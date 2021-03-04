洗鼻腔好處多？　醫：減緩空污傷害身體

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】近幾日西半部的空氣品質較差，竹苗至高屏為「橘色提醒」等級，北部甚至出現「紅色警示」等級，不僅過敏族群，連一般民眾都能感受到些微不適。除了空污之外，還有花粉、塵螨、黴菌等，鼻腔黏膜可以進行過濾與清潔，擋住大部分髒污，卻無法阻止污垢累積。知名耳鼻喉科醫師張益豪表示，許多國際衛生組織都推薦清洗鼻腔，作為鼻竇炎、過敏性鼻炎的輔助療法。

清洗鼻腔主動保養 減少過敏現象

空氣品質不穩甚至惡化，平時可以戴口罩與使用空氣清淨機保養鼻子，但在外通勤時卻無法完全抵擋病原體、過敏原、氣載顆粒等，張益豪醫師指出，有許多研究證實，清洗鼻腔可以增強纖毛細胞黏液清除的能力，減少黏液與髒污接觸時間，減少過敏現象。2015年歐洲耳鼻喉科雜誌上中，便有提到對於鼻沖洗的好處與理論。

鼻沖洗液可以把「鼻內黏液」以及「卡住的髒東西」洗出來，且大量溶液以低壓的沖洗方式，會比少量高壓的方法覆蓋更多的鼻部黏膜，所以沖洗時壓力不要太大，讓洗鼻鹽水慢慢洗，會比單純用針筒抽一管水然後快速噴灑的效果來得好。

選擇鼻沖洗液 等滲透壓微鹼性為佳

鼻沖洗液可以選用等滲透壓並帶有微鹼性，離子組成越相近海水的沖洗液效果較佳，海水可以降低發炎物質的產生，以減少過敏反應，微量鈣離子可以增進鼻黏膜上皮恢復，鉀離子可以降低急性發炎反應，讓接受鼻部手術後的患者可以更快恢復。

過敏患者清洗可減輕症狀 甚至減少藥物使用

許多研究證實，利用食鹽水沖洗鼻部，可以增加鼻部纖毛細胞過濾微粒與過敏原的活性。鼻過敏患者若每日規律清洗鼻腔，可以顯著降低過敏症狀，甚至不需要藥物。另外，鼻竇與鼻竇開口可以被沖洗乾淨，並保持鼻竇腔通道的溼度，避免鼻涕阻塞鼻竇口而造成鼻竇炎。張益豪醫師更提到，甚至在感冒時，鼻沖洗也可以幫助減緩症狀，並減少藥物使用。

若需要使用鼻部噴劑時，張益豪醫師建議在噴藥之前將鼻子洗淨，當藥物噴灑到清潔的鼻黏膜上時會更有效，並且噴霧將更深地到達鼻子中。不過值得注意的是，清洗鼻腔對於PM2.5效果有限，因為PM 2.5細懸浮微粒屬於極小分子，吸入人體後大多會通過鼻腔而吸附在肺部組織，不太會存積在鼻腔黏膜。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49249/

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