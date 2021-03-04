中國、南非破獲假新冠疫苗 國際刑警組織：恐為冰山一角

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國與南非紛紛偵破數千劑假新冠肺炎（COVID-19）疫苗，國際刑警組織（Interpol）3日示警，假疫苗猖獗，這恐怕只是冰山一角。

法新社報導，南非約翰尼斯堡近郊城市傑米斯頓（Germiston）一處倉庫查獲400管疫苗小瓶，約可製造2,400劑。除了疫苗，警方也在同一處破獲假3M口罩，並逮捕了3名中國籍與1名尚比亞籍嫌犯。在Interpol協助下，中國也偵破了一個販售假COVID疫苗的犯罪網絡，共80人被逮，當場扣押逾3,000劑假疫苗。

Interpol今年稍早對194各會員國發出橘色通知（Orange Notice），呼籲各國加強防範有組織的疫苗相關犯罪情事，且這類組織同時活躍於線上與實體場域。Interpol再三強調，所有合格疫苗都不會透過網路販售。除了南非與中國，Interpol也接獲多起假疫苗與針對療養院等健康機構的詐騙案通報。

中國假疫苗事件層出不窮，根據官媒新華社，截至2月10日，該國共查獲21起藉假疫苗牟利之不法情事。除了有將生理食鹽水、礦泉水注入針劑偽裝成真疫苗之舉，假疫苗流入市面後，亦有不肖人士委託鄉鎮醫師逕行為民眾接種。光是去年11月破獲的一宗案件，就查出58,000劑假疫苗，圖利1,800萬人民幣。