【新冠肺炎】台灣新增2例境外移入 自奈及利亞及菲律賓入境

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增2例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案960、961)，分別自奈及利亞及菲律賓入境。



指揮中心表示，案960為奈及利亞籍50多歲男性，長期居住台灣，並持有我國居留證，今(2021)年1月8日返回奈及利亞奔喪，在當地曾於1月18日出現輕微咳嗽，經自行服藥後症狀緩解。

個案2月28日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，3月2日因全身倦怠及有慢性病之就醫需求，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。個案就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。



案961為菲律賓籍20多歲男性移工，今年2月9日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，2月22日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性。

個案檢疫期滿後，由仲介安排至其他住所自主健康管理，2月26日搭乘專車至醫院自費採檢，因核酸檢測未確定，27日先行收治住院隔離，同日及3月2日進行核酸檢驗，於今日確診。

個案入境至今無症狀，已掌握個案接觸者共9人，其中同車移工8人未確實佩戴口罩，列居家隔離，司機1人因有適當防護，列自主健康管理。



指揮中心統計，截至目前國內累計960例確診，分別為844例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、928人解除隔離、23人住院隔離中。