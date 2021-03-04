中國兩會開幕　討論十四五經濟規劃、料修改香港選舉制度

去年在中國舉行的全國人民代表大會檔案照片（美聯社圖片） 去年在中國舉行的全國人民代表大會檔案照片（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）為期一周的中國兩會3月4日召開，預計將通過多項政策法案，包括十四五經濟規劃，其中最受矚目的是料將修改香港選舉制度。

上報報導，全國政協與第13屆全國人民代表大會（中國橡皮圖章的議會）兩會因疫情關係縮短為一周，3月4日將由政協召開第十三屆第四次會議，而5日人大會議將開幕。而且改成線上與線下結合的形式。

根據《新華社》報導，此次會議重點包括《十四五規劃》、農村振興政策、疫情議題、就業問題與市場開放等。根據官方文件，主要內容包括建立國內國際發展雙循環、審查討論人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域、.發展戰略性新興產業。加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合、優先發展農業農村，全面推進鄉村振興、繁榮發展文化事業和文化產業、推動綠色發展等多項目標。

除了經濟發展議題，外界也關注兩會是否將修改基本法，並改變香港選舉制度。這樣的推想不是空穴來風，因為近日港澳辦主任夏寶龍在網路研討會上提出「愛國者治港原則」，稱香港治權掌握在愛國者手中是「天經地義」，指出需要改革香港選舉制度。

根據港澳辦新聞稿，夏寶龍為「愛國者治港」定下三大標準，第一是愛國者必然真心維護國家主權、安全、發展利益，不從事危害國家主權安全的活動，包括攻擊中央、公開宣揚「港獨」主張、乞求外國對華對港制裁施壓等；第二是尊重特區制度，不能損害中共領導的社會主義制度；第三是維穩，強調「攬炒派」不在愛國者之列。