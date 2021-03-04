兒童腸胃炎該怎辦？醫：有四大症狀盡速就醫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）近來氣溫變化大，這時候兒童不只要小心流感，腸胃炎的狀況也比平常高出許多！小兒科醫師提醒，若孩童出現活動力不佳、持續發燒、脫水和劇烈疼痛時，應立即就醫。

小兒科醫師陳俊仁指出，臨床上區分細菌性或是病毒性腸胃炎，最好的方法就是觀察大便外觀！病毒性腸胃炎經常會解出像黃色的糞水，細菌性腸胃炎較常解出鼻涕狀、黏黏的、或是帶血的糞便。

腸胃炎的傳染途徑，多是透過糞口傳染，像是吃到被污染的食物，或是手接觸污染物後，沒洗手就吃東西；另一部分則是近距離飛沫傳染。

一般來說，這兩種腸胃炎的基本治療方式大致相同，都是給予止瀉藥，如果效果不好或擔心電解質不均衡，就會施打點滴，補充水分跟電解質。

但是，如果孩童是感染細菌性腸胃炎，醫師擔心細菌跑到血液中，引起腦部或骨髓發炎，甚至引發敗血性休克，會視狀況使用抗生素治療。

另外，當嬰幼兒得到腸胃炎時，腸道中代謝乳糖的酵素（乳糖酶）可能被破壞，所以會出現暫時性乳糖不耐症，情況甚至會維持數週。因此在急性期時，有些醫師會建議將沖泡奶粉稀釋以降低乳糖，但養分與電解質也會被稀釋掉，所以不適合長期飲用。

陳俊仁說明，如果持續腹瀉，可換成無乳糖奶粉（又稱止瀉奶粉，實際上只是不含乳糖，並無止瀉成份），而且不需稀釋。它的營養成份跟一般奶粉相同，經實驗比較，長期喝一般奶粉跟無乳糖奶粉，小孩的身高跟體重並無明顯差異。

兒童腹瀉時該不該禁食呢？

陳俊仁說，有時吃得愈多，拉得情況也會變嚴重，因此有些醫師可能會教導暫時禁食，因為不吃就比較不會拉肚子。但是新的觀念是愈早進食，腸胃炎的病程反而比較短，也就是好得較快！

嚴重嘔吐先禁食 避免脫水最重要

但是當兒童嚴重嘔吐時，要先禁食(時間不定，約2至8小時)，口渴時用水漱口或沾濕嘴唇。此時千萬不要鼓勵喝水或進食，可能會造成嘔吐增加，體內電解質失衡與脫水現象惡化。

如禁食後，還是一吃就吐，合併脫水症狀，就需要施打點滴。

選用電解質補充液而非運動飲料

腸胃炎需要補充水份跟電解質，因此有些人會喝稀釋的運動飲料。但運動飲料的糖份高，可能會加劇腹瀉，加上稀釋後電解質含量不足，反而達不到補充電解質的目的。正確的作法應該是到藥局購買電解質補充液，而且無需稀釋即可飲用。

有家長認為小兒科醫師開立的止瀉藥不太有效，這是因為強效止瀉藥會減緩腸道蠕動，讓病菌留在體內的時間更久，可能出現毒性巨結腸症、腸道破裂等嚴重副作用。因此，食藥署特別強調，接受醫師的建議與治療，加上生活上的妥善照顧，才是最佳的因應之道！