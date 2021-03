〈時評〉一封信的故事

這幅名為《一封信》(The Letter) 的油畫【註1】是英國畫家威廉.布列洛克(William Blacklock, 1872~1924)最有名的一幅畫作。畫裡是一位妙齡女子正站在窗邊,藉著窗外射入的光線讀著一封信。畫的場景是昔日英國鄉下屋子的一個房間,地面是光禿禿的石板,沒有鋪地毯之類的東西;天花板也是用粗糙的木板釘成,沒有任何修飾。房間裡沒什麼家具,我們只看到一把椅子(一隻貓睡在上面)和一個五斗櫃。

雖然如此,整個房間並不顯得俗氣,而是透露出一種優雅--我們看到牆上有掛著幾幅畫,五斗櫃上面也有一些擺飾,包括一個有飾邊的小相框(裡面隱約可以看到相片)、一個造型典雅的煤油燈等等。

畫裡的年輕女子長得相當清秀優雅,跟房間的整潔優雅很相配。唯一顯得不搭的是被丟棄在她腳邊的皺皺的碎紙,那應該是她急於想要知道信的內容而匆忙撕開丟下的信封。

我們從她木然的表情可以看出,信裡傳遞的絕不是什麼好消息。事實上,從那張有著黑框的白色信紙,以及這位年輕女子素色的衣著(白衣黑裙),畫作作者有意暗示我們這是一封悼唁的信;也就是說,這封信帶來了某一個人的死亡訊息。問題是,這個死者跟女子之間究竟是什麼關係呢?

首先我們注意到,她沒戴戒指,可見她目前是單身。其次我們看到五斗櫃最下面的一個抽屜是微開著。我們可以想像,當時她正要打開那個抽屜時,這封信剛好送達,使她顧不得完全打開抽屜。依據當時英國的傳統,五斗櫃最下面的抽屜是待嫁女子存放縫製中的嫁裳的地方。從這些蛛絲馬跡研判,我們可以肯定信中的死者是這位女子的未婚夫。(我們也可以進一步想像,五斗櫃上面的那個有飾邊的小相框裡面裝的,應該是這位未婚夫的照片吧。)

拉丁文裡有一個成語:「Et in Arcadia ego.」字面的意思是:「Even in Arcadia, there am I」(即使在樂園裡也有我)--這裡的「我」指的是「死亡」;因此這句成語真正的意思是:「即使在樂園裡也有死亡」。【註2】

在這幅名為《一封信》(The Letter) 的油畫裡,一位美麗優雅的女子站在窗前,窗外是一片寧靜的田園景色;她正在藉著窗外的亮光,靜靜的讀著一封信。乍看之下,這是一個寧靜優美的畫面;但是在這個有如樂園的場景背後,卻隱藏著死亡的陰影。我們可以說,這幅畫正是拉丁文成語:「Et in Arcadia ego. (即使在樂園裡也有死亡。)」的真實寫照。

這幅畫雖然為我們述說了一個淒美的故事,但是並沒有透露畫中女子的未婚夫的死因。在此我們不妨試著來探索這個死亡事件可能的真相。

這幅畫是作者威廉.布列洛克(William Blacklock) 在1917年完成的;當時正值第一次世界大戰(西元1914~1918年) 期間。就在這一年,英國軍隊在伊普勒(Ypres,或譯為「伊珀爾」,在今比利時境內)與德意志軍隊爆發激戰,史稱「第三次伊普勒戰役」(Third Battle of Ypres)。這是第一次世界大戰中最血腥、最慘烈的一場戰役,雙方死傷極為慘重(光是英軍陣亡人數據估計接近30萬人)。我們可以合理的推測,這幅畫作《一封信》中的女子的未婚夫很可能就是在這場戰役中陣亡的。

【註1】本圖之網址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Kay_Blacklock_-_The_Letter.jpg

【註2】「Arcadia」源自希臘文「Αρκαδία」,是古希臘的一個城邦,以優美的田園風景聞名;故後世常以「Arcadia」來作為「樂園」的代稱。