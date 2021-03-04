美國布林肯首場外交演說、拜登首份國安戰略指南：提威權中國挑戰、挺民主台灣

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日發表首場外交政策演說，同日白宮也發布總統拜登任內第一份「國家安全戰略指南」，兩者皆將「專制中國」視為國安威脅「破壞開放與穩定的國際體系核心規則與價值」。

布林肯在國務院的半小時演說裏羅列八大優先工作，包括對抗新冠肺炎病毒（COVID-19）、強化全球衛生安全；改善經濟危機、建立更穩定且具包容性全球經濟；讓民主重新復甦；建立人道且有效的移民制度；重振與夥伴盟友關係；處理氣候危機、推動「綠色能源革命」；確保美國在科技領域領導地位。

布林肯表示，許多國家都對美國構成嚴重挑戰，包括俄羅斯、伊朗及北韓，美國也有很多必須處理的嚴重危機，包含葉門、衣索比亞與緬甸危機，「但中國帶來的挑戰不同」，已構成「21世紀最大地緣政治考驗」。

他解釋：「中國是唯一具備足夠經濟、外交、軍事與科技實力，能嚴重挑戰現行穩定開放國際體系的國家，挑戰讓世界照我們所希望方式運轉、符合美國人民利益且反映他們價值的所有規則、價值與國際關係。」

布林肯說，美中關係會在該競爭時競爭，能合作時合作，必須敵對時敵對。他更提到美國應進行外交工作並參與國際組織，因為美國若退出，缺口就會被中國填補。他強調，當新疆人權被侵犯、香港民主遭踐踏時，美國也應起身捍衛自身價值，「如果我們不這麼做，中國會更加逍遙法外」。

他也主張，美國應投資國內勞工、企業與科技，堅持公平競爭，如此一來便能勝過任何國家。

美國總統拜登同日也發佈「國家安全戰略指南」，其中也點名中國為主要威權挑戰，並誓言對抗中國經濟濫權、侵略脅迫與攻擊人權等行徑。指南指出，長遠來看，美國要戰勝過度自信和專制的中國最有效方法，是投資人民、經濟與民主。透過恢復美國的信譽與確保前瞻性的全球領導地位，將能確保是美國而不是中國制定國際議程。

另外指南也提到，當中國政府的行為直接威脅美國利益與價值觀時，將回應北京的挑戰。對於不公平與非法的貿易行為、網路竊取與脅迫傷害美國勞工的經濟行為、削弱先進與新興技術，以及試圖侵害美國戰略優勢與國家競爭力，美國將直面對抗。

不過，指南也表達與中國往來的立場，和北京進行務實、以結果導向的外交，並致力於減少誤解與誤判風險。美國也歡迎中國政府在氣候變遷、全球健康安全、軍備控制與核武不擴散等議題合作。

談到台灣，指南指出美方將繼續支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。美國也將確保美國企業在中國開展業務時不需犧牲美國價值觀。美國並將捍衛民主、人權與人類尊嚴，包括香港、新疆與西藏。在這些議題上，美國將致力於與理念相近國家達成共識。