【突發新聞】南台灣高雄美術館特區工地鋼筋倒塌壓5人•1死4輕重傷　市府勒令停工並開罰

高雄市鼓山區美術東四路4日上午發生工安意外，疑鋼筋綁紮時突然倒塌，造成5人受傷，消防人員獲報趕往搶救，其中3人脫困、意識清楚，另2人傷重... 高雄市鼓山區美術東四路4日上午發生工安意外，疑鋼筋綁紮時突然倒塌，造成5人受傷，消防人員獲報趕往搶救，其中3人脫困、意識清楚，另2人傷重命危。（讀者提供）中央社

高雄市鼓山區美術東四路4日上午發生工安意外，已知有5人受傷，其中3人脫困、意識清楚，另2人傷重命危。（讀者提供）中央社 高雄市鼓山區美術東四路4日上午發生工安意外，已知有5人受傷，其中3人脫困、意識清楚，另2人傷重命危。（讀者提供）中央社

更新時間: 2021-03-04 17:36

首次發稿: 2021-03-04 10:55

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 高雄市美術館特區一處工地今（4日) 上午發生工安意外，目前1死1命危，另有3人受傷，死亡的陳姓工人是屏東縣三地門鄉代會主席陳忠雄的小兒子，高市府已勒令建商停工並將依法裁罰。

此建築工程是由天鵝堡營造公司承造，預計興建地上24層、地下5層大樓。工人上午進行地下鋼筋綁紮時發生倒塌意外，造成1人死亡，另有1人命危、3人受傷。

高市消防局表示，5人分別被送往高雄市立聯合醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院。其中22歲陳姓和42歲方姓男子遭鋼筋重壓，救出時已無生命跡象，送往聯合醫院的陳男在11時42分宣告不治。另27歲柯姓和24歲陳姓男子、26歲謝姓女子則有嚴重骨折等傷勢，暫無生命危險。

死亡的陳男係陳忠雄小兒子，三地門鄉長車牧勒薩以．拉勒格安對此表示，陳忠雄有兩個兒子，老大已結婚生子，20多歲的小兒子未婚，平常住家裡，從屏東到高雄上班，個性溫和，公所將協助法律和治喪事宜。

市府工務局建管處督導建築案，於事發後趕赴現場後發現兩大缺失，一是臨時固定架間距配置不妥、二是地梁固定不穩，除勒令停工，也依法開罰。

勞工局勞檢處方面，勞檢處長陳俊復表示，工人因工安致死將依職業安全衛生法裁罰營建業者最高新台幣15萬元，另外對雇主部分將撰寫職業災害報告書送勞動部職業安全衛生署，經核定後再將全案送地檢署偵辦。

建築工地所長郭建成坦承，施工有瑕疵，會盡快檢討原因、撫卹傷者。天鵝堡營造公司並已向市府建管處表達會盡全力處理善後。

更新時間: 2021-03-04 14:57

首次發稿: 2021-03-04 10:55

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄市美術東四路一處建築工地今(4日) 在地下室5樓筏基地組紮樑鋼筋作業時，發生崩塌意外，造成5人受傷，其中2人到院前無生命跡象。最新消息指出，目前已有1人死亡, 另外4人輕重傷 (其中1人命危) 。高雄市政府工務局及勞工局勒令停工。

意外發生於上午9時19分，崩塌造成工地資材散亂，高市府消防局獲報後出動18車43人前往搶救。

工務局建築管理處第三課長沈昆章在工地現場表示，工程是天鵝堡營造股份有限公司承造，去年(2020年) 5月開工，預計建造地上24層、地下5層大樓，但綁地樑時沒做好固定工作，導致3米高地樑骨牌式倒塌壓倒工地人員，目前已先勒令停工，後續會請技師公會釐清詳細事故原因。

中央社另引述建築工地所長郭建成說，施工上有瑕疵。

勞工局也派員依職業安全衛生法調查，了解是否有違失、違法，勞工局勞動檢查處則派員調查意外經過，要釐清勞工於施作過程是否有安全防護及工地動線是否安全等。

更新時間: 2021-03-04 11:22

首次發稿: 2021-03-04 10:55

【突發新聞】南台灣高雄美術東四路建築工地 鋼筋倒塌壓5人•3輕傷2命危

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄市鼓山區美術東四路今(4日) 上午9時許發生工安意外，已知有5人受傷，其中3人脫困、意識清楚，另2人傷重命危。



高雄工安意外地點示意圖(Google map原圖/TN後製)

自由報導，目前五人都已救出, 但有2名工人疑遭重物壓住受傷，救出時已無生命跡象。

綜合中時與中央社稍早報導, 美術東四路一處建築工地，今（4日）上午9時許發生鋼筋倒塌意外，據悉壓住5名工人，消防單位出動中華、鼎金、十全、左營分、小隊及特搜中隊前往搶救，目前已知3人脫困，仍有2人受困在地下5樓待救中。

【突發新聞】南台灣高雄美術東四路建築工地 鋼筋倒塌壓5人•1死4人輕重傷