制衡中國、奪回區域主導權 美國擬藉四方安全對話送疫苗到亞洲

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著中國透過疫苗外交大舉拉攏無法取得主流疫苗的國家，美國不甘示弱，有意藉「四方安全對話」（Quad）機制，將疫苗分送亞洲各國，抗衡中國影響力。

四方安全對話始於2004年，成員包括美國、澳洲、日本與印度，當時此聯盟旨在協助印尼與東南亞遭受印度洋大地震與海嘯重創的地區，而後逐漸擴大至安全等領域之合作。

金融時報引述消息人士報導，中國在區域的經濟、軍事野心漸炙，拜登政府擬以四方安全對話作為其印太戰略核心，而首個計畫便是送疫苗到亞洲。布魯金斯研究院（Brookings Institution）印度事務專家Tanvi Madan指出，此舉有助聯盟強化在區域的形象，並傳達Quad並非只為掣肘中國所設之訊息。

一名印度高層官員證實了這項「疫苗買人心」倡議，細節猶不明朗，但已知富裕國家會向印度購買疫苗，輸往有需要的國家。印度有著蓬勃的醫藥外銷產業，新冠肺炎（COVID-19）疫苗問世以來，該國已出口4,100萬劑疫苗予聯合國及WHO疫苗公平分送機制COVAX。

拜登上任以來即言明中國問題就是外交重中之重，在近日一場演說中，他直斥中國的經濟壓逼與軍事挑釁行動。除了美國有抗中之理由，四方安全對話的其他三個成員與中國也各有齟齬，包括釣魚台海域緊張關係、中國以貿易制裁報復澳洲提出的防疫相關指控，以及印中邊界的兵士死亡衝突，為攜手抗中提供了動機。