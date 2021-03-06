〈時評〉台灣進出口貿易創新高好開心？台灣產業結構該檢討

台灣今年1月進出口貿易創新高，但是數據透露出產業失衡問題，尤其出口產品多屬代工零組件，利潤差，替代容易，且出口市場集中，易產生貿易摩擦風險。

同月台灣進口金額280.8億美元，年增率30％，其中資本設備47.6億美元，年增19.5%，農工原料190億美元，年增28.9%，消費品39.9億美元，年增52％。

進口增加最主要來自蘋果換機潮，資本設備需求大，且基本金屬原物料備料增加，其中電子零組件原料需求最多，達72.1億美元，年增近5成。出口方面，1月出口達342.7億美元創新高，年增率36.6%，創10年最大增幅，原因是國際原物料漲價，買氣增強，季調後年增率仍達18.6%，在全球經濟不景氣之際，確實相當可觀。

出口暢旺另一項原因是中國春節備料增加，傳產買氣強，新冠肺炎疫情導致宅經濟、遠距商機、新興科技需求旺盛所致。預期今年2月出口將維持正成長，年增率維持在3％至8％之間。

進出口都成長看似美好，但出口國過度集中在美、中兩大經濟體，佔比高達58.5%，易受貿易摩擦或政治衝突影響。例如中國最近突喊停進口台灣鳳梨及蓮霧，農民一時驚慌失措，就是典型案例，另外美國針對新台幣匯價問題，頻頻施壓，益加突顯分散市場風險重要性，防止對手國以經逼政，製造台灣風險。

再說到出口產品結構問題，長期以來台灣偏重中間產品，亦即零組件，缺乏高價值之原料或最終產品之生產。以現在最熱門的半導體產業為例，價值最高之化工原料來源，掌握在日本手中，而技術研發是美國為主，晶片生產設備是荷蘭，這些都是真正高利潤來源。

IC設計、晶圓代工、封裝測試，過去毛利率都不高。以晶圓代工為例，毛利率僅有15％，而且耗費水、電、人力資源，對環境污染嚴重，技術層次繁瑣，一旦遇到新台幣升值，極易侵蝕利潤，造成虧損，所以一般業者都不願意投資動輒需要百億美元之晶圓廠，成本高、折舊大，極易造成虧損。而封裝測試毛利率亦僅15％左右，投資成本及風險高。

如今因為中美科技戰，以及5G、AI、電動車、資通訊、車用晶片、高速運算等各項產品需求激增，晶圓廠生產供不應求，才導致晶圓代工一夕爆紅，毛利潤隨之上升。但是晶圓代工，「代工」二字正足以說明台灣科技產品困境，多數是中間產品「代工」，利潤少，付出成本大，而且極易被替代，正是政府要積極改善產業結構的困境。

如何加強研發，生産高價值之原料產品，或鼓勵創新，發展終端產品，如電動車、資通訊產品，或其他高價值之設備、消費品，才能創造高利潤，也才有自主發展空間。

不止如此，當前台灣產業發展失衡嚴重，服務業產值偏低，不論餐飲、社會服務、健康照護、觀光旅遊、社會服務、居家看護、醫療保健，從業人員薪資偏低，低薪亦讓服務品質難提升，人力供需失衡現象非常明顯。

另外紡織品、礦產品受到不景氣、關稅、新台幣升值等多重影響，衰退非常嚴重，以紡織品為例，出口大幅減少17.9%，礦產品減少47.6%，這說明產業結構亟待調整，並提升技術水準，拉高毛利率，否則風險集中，貧富差距現象又更加嚴重，極易受到經濟景氣衝擊，不利國家經濟及社會穩定。

在台灣經濟發展過程中，政府為協助企業爭取國際客戶，常以低電價、水費及人力成本，並維持新台幣匯率穩定，來增加競爭力，但是這些措施在水電土地資源有限下，終究只能視為過渡模式難長久。

當務之急，政府應積極調整產業結構，促進產業升級突破困境，提升進出口產品價值並分散市場，重視服務業產值，再創新局。