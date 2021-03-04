〈時評〉鳳梨禁運中國　國民黨配合對岸以農逼政

蔡總統號召民眾買鳳梨挺農民 （1）
因應中國暫停輸入台灣鳳梨，民進黨中央3日舉行記者
會挺農民，總統蔡英文（中）與嘉義縣長翁章梁（右起
）、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安...
因應中國暫停輸入台灣鳳梨，民進黨中央3日舉行記者
會挺農民，總統蔡英文（中）與嘉義縣長翁章梁（右起
）、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安（左起）、高雄
市長陳其邁一起推銷台灣鳳梨及相關產品。
中央社記者王騰毅攝 110年3月3日
(來源 中央社)
中國從3月1日起暫停台灣鳳梨出口，這是對岸單方面的決定，農委會已透過兩岸防檢疫管道持續溝通中，但中共「已讀不回」，國民黨竟然還要民進黨與共產黨協議，卻不知指責對方，還硬將矛頭指向自家人。
根據農委會的統計，我國出口生鮮水果銷中國占比率高達八成，鳳梨去年銷中國市場的量為4.4萬公噸，占全國總產量一成，初步換算產值約16、17億元，今年遭中國禁止進口，若因此滯銷，損失慘重。
為了搶救鳳梨，這幾天以來，府院黨全力總動員，除了行政院長蘇貞昌要組國家隊幫忙外，蔡英文總統藉由主持民黨中常會的時間，與多位民進黨縣市首長舉行記者會，呼籲國人「買鳳梨、挺農民」。
同一時間，國民黨主席江啟臣在主持中常會時，雖然提到國民黨執政的14個縣市政府，都全力投入協助農民促銷。但他卻將砲口對準民進黨，他說民進政府應該依照國民黨2009年執政時，與對岸簽署的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，加速與對岸進行實質協商；最後江啟臣才呼籲對岸，希望讓貿易技術問題回歸到貿易專業。
從江啟臣的談話裡，他很清楚問題出在中國，是對岸將問題泛政治化，但他要求解決的方式，卻是要民進黨和對岸協商。
事實上，自從中國3月1由起片面暫停台灣鳳梨出口到對岸後，農委會第一時間已透過防檢局回信，而且兩岸防檢疫管道持續溝通，表達雙方如果願意坐下來談，以解決問題的立場；結果，對岸選擇已讀不回。
這種情況早從民國105年在民進黨執政後，陸陸續續發生，現在明顯是中國不願意和台灣談，而且是希望「以農逼政」的方式，迫使民進黨政府向對岸低調，這是中共一貫的統戰技倆。
（作者李平華，資深媒體人）