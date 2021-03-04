〈時評〉鳳梨禁運中國　國民黨配合對岸以農逼政

因應中國暫停輸入台灣鳳梨，民進黨中央3日舉行記者 會挺農民，總統蔡英文（中）與嘉義縣長翁章梁（右起 ）、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安... 因應中國暫停輸入台灣鳳梨，民進黨中央3日舉行記者 會挺農民，總統蔡英文（中）與嘉義縣長翁章梁（右起 ）、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安（左起）、高雄 市長陳其邁一起推銷台灣鳳梨及相關產品。 中央社記者王騰毅攝 110年3月3日 (來源 中央社)

中國從3月1日起暫停台灣鳳梨出口，這是對岸單方面的決定， 農委會已透過兩岸防檢疫管道持續溝通中，但中共「已讀不回」， 國民黨竟然還要民進黨與共產黨協議，卻不知指責對方， 還硬將矛頭指向自家人。

根據農委會的統計，我國出口生鮮水果銷中國占比率高達八成， 鳳梨去年銷中國市場的量為4.4萬公噸，占全國總產量一成， 初步換算產值約16、17億元，今年遭中國禁止進口， 若因此滯銷，損失慘重。

為了搶救鳳梨，這幾天以來，府院黨全力總動員， 除了行政院長蘇貞昌要組國家隊幫忙外， 蔡英文總統藉由主持民黨中常會的時間， 與多位民進黨縣市首長舉行記者會，呼籲國人「買鳳梨、挺農民」。

同一時間，國民黨主席江啟臣在主持中常會時， 雖然提到國民黨執政的14個縣市政府，都全力投入協助農民促銷。 但他卻將砲口對準民進黨，他說民進政府應該依照國民黨2009年 執政時，與對岸簽署的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」， 加速與對岸進行實質協商；最後江啟臣才呼籲對岸， 希望讓貿易技術問題回歸到貿易專業。

從江啟臣的談話裡，他很清楚問題出在中國， 是對岸將問題泛政治化，但他要求解決的方式， 卻是要民進黨和對岸協商。

事實上，自從中國3月1由起片面暫停台灣鳳梨出口到對岸後， 農委會第一時間已透過防檢局回信，而且兩岸防檢疫管道持續溝通， 表達雙方如果願意坐下來談，以解決問題的立場；結果， 對岸選擇已讀不回。

這種情況早從民國105年在民進黨執政後，陸陸續續發生， 現在明顯是中國不願意和台灣談，而且是希望「以農逼政」的方式， 迫使民進黨政府向對岸低調，這是中共一貫的統戰技倆。

（作者李平華，資深媒體人）