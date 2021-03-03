綜覽女性形象　府中15「共築心家園」影展共築家庭面貌

《幸福定格之我願意》劇照。(照片由新北市文化局提供) 《幸福定格之我願意》劇照。(照片由新北市文化局提供)

時近3月8日國際婦女節，府中15以「共築心家園」 進行主題策展，選映多部刻畫不同女性面貌的劇情長片與紀錄片， 展露女性堅韌亦柔軟的生命姿態。 首波推薦由日本導演是枝裕和執導新作《真實》 與華裔導演王子逸的《別告訴她》， 情節描寫母女及祖孫間的衝突與理解，邀請民眾踴躍前往觀影， 共同向女力能量致敬。

甫獲坎城影展金棕櫚獎肯定的日本導演是枝裕和， 執導的首部法語電影《真實》， 邀請兩大法國影后凱薩琳丹妮芙與茱麗葉畢諾許飾演母女並同場較勁 ，故事透過一位年邁的國寶級女演員出版了自傳回憶錄， 從紐約返回巴黎慶祝的親人們，卻發覺回憶錄內容並不真實。 本片反思其家庭關係，戲中有戲，層次豐富， 是影迷不可錯過的精彩作品。

《別告訴她》則是美國華裔導演王子逸的自傳類作品， 故事由一個在美國成長的華裔女學生出發， 意外得知奶奶將不久於世的噩耗，為了不讓奶奶傷心， 整個家庭決定聯合起來隱瞞這個噩耗。 電影處處是對東西文化碰撞的表現，也充滿創作者個人的情感能量， 本片更獲得國際名導李安盛讚，是一部私人而真誠的可愛作品。

盧元奇導演紀錄片作品《幸福定格之我願意》則是「幸福定格」 番外篇，本片再談婚姻關係的進對應退，卻將時間拉回結婚之前， 拍攝新人們「拍婚紗照」的心情起伏與考驗。紀錄片《雪地之光》 則深入「世界之巔」尼泊爾，導演將攝影機交給離家就學的孩子們， 透過他們的眼，紀錄訪鄉之旅，還有家的樣貌。

府中15將於3月6日播映《真實》 並邀請影評人黃建業出席映後座談。票券已於２月20日啟售， 凡觀賞當月電影，憑一張售票場次電影票根即可獲得1點，集滿3點 即符合抽獎資格，就有機會獲得由 Dream愛麗絲手作坊所提供的圓滾滾天竺鼠羊毛氈材料包一份！ 詳情請洽府中15官方網站https://web. fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ，及臉書粉絲專頁。