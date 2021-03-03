孝行楷模柯權祐獲2020兒童少年好Young人物 市政會議公開表揚

去年榮獲全國孝行獎楷模的三民高中柯權祐同學， 獲選國語日報社主辦「2020兒童少年好Young人物」 全國5位獲獎者之一，也是新北市唯一獲獎學生，市長侯友宜今（ 3）日於市政會議表揚權祐在逆境中仍自我成長，足為學子之表率。

國語日報社自2005年起，從當年度新聞報導中，選出「 品德勇氣」、「多才多藝」、「社會參與」和「人生價值」 四類兒少好Young人物。兒童少年好Young人物，意味著「 好榜樣」兒少人物，透過好Young兒少樹立的榜樣、 激勵人心的故事，展現年輕一代的生命力、價值觀與影響力。「 2020兒童少年好Young人物」於全國僅選出5位獲獎者，其 中柯權祐同學獲得品德勇氣項目好Young人物。

柯權祐同學目前就讀三民高中，他出生不久就罹患眼球震顫及斜視； 目前診斷有黃斑部病變、紅斑部積水、眼球震顫等嚴重視覺障礙， 近乎半盲。母親患有視障、糖尿病與腎疾，必須定期洗腎。 權祐心疼母親必須忍受洗腎煎熬，又須擺攤賺錢維持生計， 便主動利用課餘時間，協助母親販賣地瓜、水果， 從而練就叫賣本事。權祐將生活中許多的不如意和挫折， 都當作上天對他的磨練。導師胡妤慧說：「權祐在校上課表現認真， 努力完成課業，無需家長擔心；擔任小老師與打掃工作非常負責， 盡力完成任務，面對同儕的不理解，展現出堅強的韌性， 還常常講笑話給師長和同儕聽，希望大家都能快樂常歡笑。」

儘管先天條件不佳，權祐從不怨天尤人，仍力爭上游， 並加入童軍社團努力幫助他人。童軍團長胡徽萍老師說：「 權祐雖然因視力影響課業學習與人際互動， 但仍盡力展現自己的能力幫助別人， 自國一起便加入童軍團參與社區服務， 還利用假日參加視障協會的各項服務工作， 累計高達200小時的服務時數。 不同於一般孩子課餘和假日休息玩樂， 權祐用課餘時間幫助母親和大眾， 這樣的精神足以作為同儕學習的楷模。」權祐也表示：「 要盡自己的力量幫助他人，幫助他人最快樂。」

侯友宜市長表示，權祐雖先天身體障礙，卻能積極樂觀， 堅強克服困境，對內盡心幫父母分勞解憂，對外還能發揮同理心、 慷慨助人，展現少見的勇氣及胸懷，值得成為所有學生的榜樣！

教育局表示，柯同學是透過學校推薦， 歷經市內孝行獎選拔後榮獲全國孝行獎楷模，並獲得國語日報表揚。 今年孝行獎楷模推薦也已展開，受理收件至3月15日， 也歡迎各校、公所、民間團體踴躍推薦，希冀透過孝行獎選拔， 發揮社會正向風氣。