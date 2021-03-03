台灣首檔越南ETF 富邦富時越南ETF基金獲准募集

國內首檔越南ETF—「富邦富時越南ETF基金」已於3月2日獲 准募集，成為國內首檔聚焦胡志明證券交易所股票之ETF， 具備相當的代表性，聚焦具備消費紅利、改革紅利， 與受惠經濟增長之優質企業，坐擁消費紅利與改革紅利之雙利優勢， 掌握未來投資越南的機會財。

富邦富時越南ETF基金擬任經理人楊貽甯表示，富邦富時越南ET F基金追蹤指數為「富時越南30指數」， 該指數為聚焦歷史最悠久、 市值最大且成交量最熱絡之越南胡志明證券交易所之證券標的， 不只是挑選大型股與流動性佳，更是精選「績優的」30檔成分股， 作為指數的投資組合。

該30檔資優生組合，在財務績效上，如：股東權益報酬率、 股利率，預估2021~2023年表現均優於越南胡志明證券交易 所指數，顯示相對越股大盤而言，富時越南30指數更具備成長潛力 與競爭力。

楊貽甯指出，就越南市場的投資展望來看， 越南政府積極推動經濟增長吸引海外資金不斷湧入實體經濟， 市場普遍預期今年越南GDP成長可超越7%， 吸引外資至股市布局。且越南在完善交易制度後， 近兩年有機會升級成新興市場，因此開始陸續有外資先行卡位。

此外，去年受疫情影響，越南央行三度調降再融資利率至4.0%， 使得目前越南銀行存款利率位處5年來低位，加上越南股市自去年3 月低點大幅反彈，亦持續吸引當地一般投資人積極參與股市，202 0年越南新證券開戶數較2019年增加一倍， 國內外資金持續流入推升越南股市成交量屢創新高，以致交易所將於 2021年更新交易系統。受到散戶參與度上升， 越南股市波動亦增加，然觀察年初以來指數有修正之過程， 外資持續低接。

比較東南亞國家之基本面與股價位置，越南股市相對便宜， 亦吸引多家大型投行推薦買進。除了受惠基本面成長、 資金流入及政策加持外，防疫成功也為越南獨特優勢之一， 因此長短期皆持續看多，越南本身極具投資吸引力。

富時越南30指數小檔案

資料來源：富邦投信整理；資料日期：2020.12.31