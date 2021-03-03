首批新冠疫苗抵台 張上淳建議2類人暫緩接種

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國外陸續傳出接種武漢肺炎疫苗後死亡案例，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（3）日表示，若過去對疫苗有嚴重過敏反應，或對某些藥物有過敏反應，比較建議暫緩接種。

綜合媒體報導，日本昨天出現一名60多歲女性醫護人員接種輝瑞BNT疫苗後死亡，韓國也出現2名男子接種牛津AZ疫苗後死亡的個案，而香港也傳出一名63歲男子接種中國科興疫苗後死亡，引發外界關注。

台灣方面，首批11.7萬劑牛津AZ疫苗於今天上午抵台，針對媒體在指揮中心記者會詢問是否有不建議施打的對象，張上淳說，過去對疫苗有過敏反應，或是其他國家建議過去對某些藥物有厲害過敏反應者，比較建議暫緩接種。

張上淳也提醒，疫苗接種後必須要觀察一段時間，確定沒有問題才離開，即使離開，也建議後續若有身體不適要儘早尋求專業協助。

中央社引述指揮官陳時中說法，會密切注意國外接種疫苗後的死亡案例，目前都沒有證明死亡個案與疫苗有直接相關，但提醒民眾若有類似過敏反應，建議接種時就要向醫師諮詢，請醫師協助判斷。

另外，衛福部日前公布的10大接種對象中，曾有提到孕婦因為缺乏臨床試驗資料，所以暫時不建議接種，但後續卻修改成建議孕婦可以跟醫師討論。

發言人莊人祥說，確實有做了一點修正，但結論仍是現階段沒有將孕婦列為優先接種對象，之前的版本則是因為世衛有建議孕婦跟醫生討論感染風險，利大於弊的話也可以討論是否接種，修改後的版本其實與原本類似，並沒有改變結論。