天氣忽冷忽熱　血壓狂飆好可怕！

【健康醫療網／記者林怡亭報導】69歲曾先生，約有10年高血壓病史，隨著年齡的增長，血壓越來難控制，尤其這陣子氣溫忽高忽低，更是讓他的血壓像搭雲霄飛車一樣劇烈起伏，更出現頭痛、脖子痛等症狀，某日，曾先生在家自行測量血壓時，發現血壓高達170mHg左右，嚇得他以為自己要中風了，趕緊就醫檢查。

規律服藥血壓仍高 醫師建議導管治療

萬芳醫院心臟血管內科主治醫師葉仲軒表示，曾先生已有多年的高血壓問題，這些年都是配合用藥控制，但最近這一兩年即使按時服藥，血壓控制狀況仍然不佳，除了長期使用的高血壓藥物外，血壓攀升時，曾先生更需要另外服用短期強效藥物，多達4-5種的血壓藥，仍然無法有效控制血壓，因此建議曾先生接受「高血壓導管治療」。

在高血壓導管治療前，他先為曾先生進行24小時血壓監測，並做腎動脈電腦斷層，確認腎上腺沒有長腫瘤，也無腎動脈狹窄等情況，結果發現曾先生的血壓曾飆升至190 mHg，相當危險，所幸在經過治療後，曾先生的血壓已降低至130 mHg，未來僅需服用高血壓藥物穩定控制即可，不會再有忽高忽低的情況。

腎動脈交感神經過度活化 導管治療助血壓達標

葉仲軒指出，曾先生的高血壓屬於腎動脈交感神經過度活化，因此相當適合高血壓導管治療，若是此類型較年輕的高血壓早期患者，透過此治療，將有可能平穩血壓，完全不用再服用藥物。高血壓導管治療也稱為「腎臟交感神經阻斷術治療系統」(The Renal Denervation system, RDN) ，是透過微創導管手術，調控交感神經活性，達到控制血壓目的，類似心導管手術，主要從病人的鼠蹊部動脈打針置入導管後，將導管放到腎動脈，在兩邊腎動脈給予低電量射頻，以降低兩側腎交感神經活性，手術時間約一個半小時，傷口小，隔天即可出院。

日夜溫差大 高血壓民眾注意保暖

近來日夜溫差大，容易造成血管急速收縮，使得血壓上升，葉仲軒也提醒，有高血壓史的民眾應多加注意保暖，避免心血管疾病發生。另外他也建議，高血壓患者可諮詢專業醫師，進行24小時血壓監測，或至少一天居家測量兩次血壓，精準掌握個人的整體血壓值及波動的情形，因為日常生活中，血壓會有不同的起伏波動，且時間不同，血壓也會不一樣，若一天只量一次血壓，恐怕還是不夠。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49240/

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