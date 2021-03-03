這些月份的壽星有福了 彩匯請吃自助餐

三月到六月的壽星有福了!慶生不再只有餐飲優惠，台北美福給的更多。彩匯自助餐廳於午、晚餐時段提供「你生日，我請客!」優惠，四人同行慶生，可享一位當月壽星免費，揪團享用精緻位上龍蝦或鮮牛主菜，以及餐檯上的各式中西佳餚，消費滿額還可享3月1日至6月30日所推出的「餐飲滿額住宿優惠」，凡於全館餐飲消費滿6,000元，憑單筆發票可以4,042元的超值價，入住價值16,170元的行政客房。美福五星級饗宿生日禮，讓壽星們嚐美食，感受米其林推薦住宿，享受專屬生日假期，專案詳情及訂房請洽02-7722-3399轉彩匯自助餐廳或訂房。

彩匯自助餐廳集結港、台等亞洲料理、西式美饌、日式握壽司、甘露煮等風味餐點，以及現場窯烤的印度烤餅、坦都里烤肉等印度美食，還有精緻如珠寶般的手工甜點，除了豐富的自助餐點，為創造賓客不一樣的用餐體驗，午、晚餐期皆提供有「位上單點主菜」，午餐時段提供「經典油封櫻桃鴨腿/紅醋栗醬汁」、「香煎龍蝦身佐海膽醬/干貝/松露醬炒野菇」及「金牌極黑和牛無骨牛小排/松露醬汁」；晚餐時段提供「西班牙伊比利帶骨戰斧豬/波特酒醬汁」、「香煎龍蝦身佐海膽醬/干貝/松露醬炒野菇」及「香煎極上A5日本和牛」，不定期更換菜色，用單點式的精緻用餐品質，創造出自助餐的新風景。

擁有多款異國料理的自助餐檯區滿足賓客不同的味蕾，有提供各式鮮食生魚片、鮮魚甘露煮、握壽司等料理的「日式料理區」；囊括鮮美蝦蟹、淡菜等時令海鮮的「海鮮料理區」；想要品嚐美福熟成牛肉麵、台灣擔仔麵、粿仔條等麵食與現燙小農時蔬者可至「現煮麵檯及鮮蔬區」；「現切肉檯區」提供有美福招牌美國爐烤牛排，鮮嫩滋味是到訪彩匯必嚐的料理；一旁還有兼具酸、香、辣的打拋豬、泰式檸檬魚等美食的「泰式料理區」。

有宮保曼波魚、脆皮德國豬腳及碳烤小羔羊等不定期變換菜色的「主廚精選熱菜」，一旁還有百變「印度美食」，有透過傳統窯烤方式，以270度窯溫烤至微帶焦香，可變化不同風味的「印度烤餅」，手工現做展現Q彈口感，搭配不同配料可搖身變換成香蒜及起士等風味，可依循印度傳統吃法搭配「印度蔬菜咖哩」或「牛肉香料咖哩」等，多款印度美饌於彩匯百變呈現。想來點輕食少負擔的「冷盤沙拉及現榨蔬果」，不加任何一滴水的現榨蔬果汁於午、晚餐期由專人現場服務；餐後必嚐的美福「繽紛甜點區」，有耗工費時的少女酥胸馬卡龍、外酥內軟的經典可麗露、精品般的手工巧克力、現烤巧克力塔與各式蛋糕、甜派等，樣樣精緻誘人；餐後飽足可至「冰品、飲料區」來一球Haagen Dazs沁涼冰淇淋、來杯咖啡、茶或現調果醋，為這場美食饗宴畫下句點。