瑞穗天合國際觀光酒店 「大農大富賞螢趣」住房專案

每年三月至四月之際，當夜幕低垂、月色如水，這樣詩意的季節正是欣賞螢火蟲的最佳時機。一點一點的螢光在逐漸降臨的黑幕中熠熠飛舞，燦爛景致讓人感受如夢似幻的浪漫。位於花蓮瑞穗的瑞穗天合國際觀光酒店，2021年3月13日至4月10日推出「大農大富賞螢趣」住房專案，平日入住城堡精緻客房一泊二食12,400元起+10%。除了可在酒店內「享溫泉遊莊園」，沉浸瑞穗特有溫泉「黃金湯」之外，入住當晚再搭乘專車前往大農大富平地森林園區賞螢，在點點螢光之間與縱谷森林一起「森」呼吸，體驗在地生態之美。

「大農大富賞螢趣」一泊二食住房專案即日起接受預訂，平日雙人入住城堡精緻客房，專案優惠價12,400元+10%起，另有多元房型可供選擇，包括附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，或是獨棟Villa的格蘭雅緻別墅。專案包含入住人數之早、晚餐，無限暢遊「金色水樂園」滑水道和室內外108個泡湯戲水池，館內旋轉木馬、小火車、跑跑甩尾車……等眾多設施免費使用，再於入住當晚19:30搭車前往大農大富平地森林園區，在導覽人員的專業解說下，欣賞被螢火蟲光芒點綴的縱谷森林，享受一場大自然的視覺藝術饗宴。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「大農大富平地森林園區是花東縱谷最大的綠地，擁有豐富的自然生態，而每年三月到四月正是螢火蟲出沒的季節，可說是絕佳的賞螢熱門景點。瑞穗天合國際觀光酒店距離大農大富平地森林園區車程約30分鐘，為了讓來訪瑞穗的旅客也能體驗流螢點點之美，推出『大農大富賞螢趣』一泊二食住房專案。旅客不僅能在酒店內享受瑞穗溫泉和豐富的遊樂設施，更能親近大自然，在平地森林園區內呼吸純淨空氣，欣賞如銀河般耀眼的螢火蟲光芒；預估此次專案能為整體住房率提升1-2成。」

瑞穗天合國際觀光酒店是天成飯店集團旗下旗艦品牌，結合瑞穗在地溫泉「黃金湯」，在台灣後山花東縱谷區打造出占地2萬坪的南歐城堡溫泉度假村，不僅有2,300坪的「金色水樂園」可一次滿足泡湯、戲水的願望，更有豐富多元設施包括：跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、旋轉木馬，以及各種拍照打卡景點例如西洋棋、情人天空步道、黃花風鈴木步道……等。近期推出具備在地特色的瑞穗市集，琳瑯滿目的花蓮在地農特產、原住民飾品以及風味小食，讓旅客在酒店內即能盡情體驗在地風情。

瑞穗天合國際觀光酒店更於開幕之初便引進國際知名Spa品牌「悅椿Spa（Angsana Spa）」，隸屬於國際知名Spa品牌「悅榕集團（Banyan Tree Group）」，使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身、心、靈，為賓客締造獨一無二的精緻享受。療程配套也依男女提供不同的客製化服務，讓消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝，全然沉浸於悠閒的氛圍之中，房客還可享60分鐘以上療程8.5折優惠。