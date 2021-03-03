NMEA發起Project X計劃 籲成立控股公司 發展台灣內容產業

NMEA理事長蔡嘉駿（左二）表示，希望產業控股將是台灣內容產業困境的有效解方。（NMEA提供） NMEA理事長蔡嘉駿（左二）表示，希望產業控股將是台灣內容產業困境的有效解方。（NMEA提供）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）新媒體暨影視音發展協會（NMEA）宣布發起「Project X」計劃，呼籲組成大型資本規模控股公司，讓大型資本投入發展台灣電影、電視、音樂、出版、遊戲等全方位的內容創作，建立起台灣內容產業的主體性，進而立足全球市場。

「Project X」小組成員包括NMEA理事長蔡嘉駿、資誠聯合會計師事務所副總經理王敏惠、萬國法律事務所資深合夥律師林發立、牽猴子股份有限公司總經理王師、麟數據科技執行長鄭名傑、麟數據科技策略長謝佩芳，涵括影視行銷發行、數據分析、稅務會計、法律事務等各領域專業人士。

中央社引用NMEA說法，串流影音（OTT）平台Netflix日前宣布將於今年投資5500億韓元（約新台幣137億元）在韓國的原創內容產製，且去年早已入股Dragon Studio與JTBC Studio等製作公司，並斥資興建1.6萬平方公尺的大型片廠，挾帶雄厚財力大舉投資自製作品。

蔡嘉駿表示，台灣內容產業裡大部分是微型企業，在無遠弗屆的全球串流海洋中，像是一萬艘小舢板各自孤軍奮戰，拚命划著想出海，可是對抗的卻是來自國際的「航空母艦」。若不立刻開始急起直追，持續遭受國外的IP（智慧財產權）內容侵襲，台灣極有可能喪失下一世代內容文化的話語權。

NMEA的Project X計畫倡議成立規模化的經濟實體，透過資本募集成立控股公司，垂直與水平整合IP原創內容、製作、經紀、出版等中小型企業進行聯合營運，導入管理效益分析降低營運風險。

Project X建議由政府帶頭，例如國發基金投資第一筆資金，成立首家控股公司資本規模達新台幣10億元以上，每年投資生產至少10個以上的高品質內容IP，涵括且不限於影視、戲劇、動畫、漫畫、音樂、出版等。

NMEA表示，期待透過Project X核心小組成員的呼籲協調，吸引台灣的金融集團、電信業者、電視台、OTT平台、電商平台等持續加入，壯大與革新台灣內容產業的經營模式。

蔡嘉駿說，希望產業控股將是台灣內容產業困境的有效解方，重點是資金願意持續投入，集結跨領域的資本力量，建立起台灣內容產業的主體性，進而立足全球市場。