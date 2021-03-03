台灣布拉瑞揚舞團新作重返舞台　取自阿美族歌謠探成年禮

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)布拉瑞揚舞團新作《沒有害怕太陽和下雨》原訂於2020年台灣國際藝術節的演出，但受到疫情影響，延期一年後將於4月23日至4月25日於雲門劇場演出四場。

《沒有害怕太陽和下雨》旨在探討阿美族部落階級成年禮的精神，是編舞家布拉瑞揚自2014年回台東後第七個創作，經過多年的沉澱與累積，受疫情影響而多一年的排練時光，讓作品醞釀得更完整也更為深入，勢必將帶給觀眾全新感受。

布拉瑞揚在2017年走進台東阿美族部落，看到一群巴卡路耐（Pakarongay）年齡階層，他們大約是12—19歲的未成年人，除了負責一年四季部落的公共事務，也要跟著兄長上山下海，學習傳統技藝，以及不間斷的體力訓練。當體力不支，意志力動搖時，兄長們會牽起弟弟的手，唱出這首歌謠，「"aka katalaw ko cidal, aka katalaw ko'orad"（沒有害怕太陽，沒有害怕下雨）」。

透過五年來的鍛鍊，巴卡路耐年齡階層用體力、用歌曲度過重重考驗這個情景，讓布拉瑞揚想起五年前決定回到台東成立舞團，因為害怕它永遠只是夢，就算戶頭只剩下不到2,000元，還是租下台東糖廠，開門排練。回顧這五年來，舞團每一份子都像是巴卡路耐一樣，每天用歌舞勇敢的做自己。

因此，新作《沒有害怕太陽和下雨》作品名稱正是取自於阿美族教給未成年少年的的這段歌謠，這是一段鼓勵青少年成長的道路不畏阻礙的信心喊話，成為這次作品最重要的核心內涵，也象徵著舞團的成長歷程。

布拉瑞揚舞團由台灣原住民編舞家布拉瑞揚・帕格勒法於2014年在台東成立。至今發表《無，或就以沉醉為名》、《路吶》、《#是否》等，其中，《無，或就以沉醉為名》獲第16屆台新藝術獎表演藝術獎，《路吶》拿下隔年的年度大獎，是台灣第一個連續獲獎團隊。曾至美國，加拿大，新加坡等國演出。

2021TIFA布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》

演出日期 ：

2021/4/23(五)20:00

2021/4/24(六)14:30、20:00

2021/4/25(日)14:30

演出地點 ：雲門劇場