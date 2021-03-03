日本富商月球之旅 霸氣徵旅伴費用全免

日本富豪前澤友作（左）與SpaceX創辦人馬斯克（圖來自前澤推特） 日本富豪前澤友作（左）與SpaceX創辦人馬斯克（圖來自前澤推特）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）今（3）日在推特上廣發英雄帖，大舉招募旅伴，這趟旅行可不是一般的上天下海行程，而是乘坐太空船，一路奔向月球。

前澤友作是日本網購平台ZOZO創辦人，他早在2018年就宣布，將搭美國太空探索科技公司（SpaceX）研發的大型獵鷹火箭（Big Falcon Rocket）登月。當時他計劃邀請6至8名藝術家、建築師、設計師等創意產業工作者同行，盼藉這史無前例的太空之旅，為人類激盪出磅礡藝術作品。

不過，隨著啟程時間愈來愈近，他已改變心意，旅伴人數同樣8人，但條件已稍加放寬，讓人人都有機會，「若你覺得自己就是藝術家，那也無妨。」根據BBC，有意踏上月球之旅者，必須符合兩項條件。一是致力於特定活動，為人類與整體社會帶來助益者。二是願意支持有著相同抱負的同船旅伴。

去年前澤也曾有意透過相親活動，尋找女友陪他一同奔月，無奈最後因「心情複雜」而作罷。

前澤霸氣表示，這趟飛天之旅是私人包船，已買下所有座位。這項繞月任務名為「親愛的月球」（dearMoon），預計2023年成行，若得以實現，將是1972年以來，首次人類赴月之旅。至於天價旅費，SpaceX 創辦人馬斯克（Elon Musk）依舊三緘其口，只說「要花大筆銀子」。

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