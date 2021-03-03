【樂活阿里山櫻花季】住房專案

由於疫情之係 , 今年無法如往年一樣出國旅行 , 雖然有些遺憾 , 但所幸台灣防疫成功 , 大家仍然可以在國內到處旅行；而春天就是賞花的季節 , 一年一度的阿里山櫻花季即將於 3月綻開 。

每逢初春 , 阿里山便是盛開滿山的櫻花海 , 3月到4月是 吉野櫻 , 唐實櫻 , 霧社櫻的花季外，同時也是紫藤盛開的季節 , 除了有緋紅色的花瓣交錯飄落 , 也有淡紫色的花朵垂簾般輕輕擺動 。

花濤香海 , 惹人心醉 , 美到讓人屏住呼吸 ! 何不遠離都市的塵囂 , 讓嘉義桔子商旅為您安排櫻花季住房專案與您和閨蜜好友們一起浪漫賞櫻 。詳情請洽官網: http://www.fortehotels.com.tw/

※專案期間 : 即日起 ~ 2021/04/30

※專案內容 :

1.依入住房型提供精緻早餐。

2.免費公用電腦使用 , 且全館24H免費使用WIFI無線網路/有線網路。

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座豪華座車NT$6,000元

※專案價格 :

1.高級雙人/雙床房房NT$2,200元起

2.日式三人房NT$3,000元起

3.日式四人房/豪華四人房NT$3,600元起

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