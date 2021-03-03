諾羅病毒作祟　13.8萬人因腹瀉就醫　疾管署：酒精無法殺死病毒

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）依據疾管署監測資料顯示，國內上週有13.8萬人次因腹瀉就醫，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主，且多發生在餐飲旅宿業。疾管署提醒，單以酒精消毒無法殺死病毒，民眾應勤洗手，如出現疑似症狀，應儘速就醫及落實生病在家休息。



依據疾管署監測資料顯示，國內上週(2月21日至2月27日)腹瀉門急診就診累計138,462人次，近二週呈上升，往年春節連假後出現腹瀉就診人次上升；全國近四週(第5至8週)共接獲87起腹瀉群聚通報，其中86%案件有症狀人數為10人(含)以下；檢出病原體陽性案件計58起，以諾羅病毒為主(97%)，以餐飲旅宿業為多(71%)。



疾管署指出，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能經由吃到被污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。



為降低病原傳播的風險，如有受病患污染的衣物、床單，應立即更換；馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。



疾管署再次提醒，民眾平時應落實勤洗手，用餐時應以熟食為主，與他人共食使用公筷母匙，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品(如生蠔)等高風險食物；有疑似症狀者應避免處理食材，並儘速就醫及在家休息。

旅宿及餐飲業者應落實廚房及廁所等環境的消毒與清潔，並留意工作人員(尤其是廚工)衛生及健康情形，如有不適症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班，以確保其他員工及顧客健康。