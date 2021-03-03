【辦公桌性醜聞】 台灣前總統府發言人: 丁允恭涉性騷擾案　懲戒法院3/24宣判

前總統府發言人丁允恭（中）在高雄市新聞局長任內涉桃色風波，監察院於110年1月間彈劾。懲戒法院3日上午開庭，丁允恭在妻子蔣婕妤陪同下出庭... 前總統府發言人丁允恭（中）在高雄市新聞局長任內涉桃色風波，監察院於110年1月間彈劾。懲戒法院3日上午開庭，丁允恭在妻子蔣婕妤陪同下出庭。中央社

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）懲戒法院審理前總統府發言人丁允恭案，今天(3日) 召開言詞辯論庭。丁允恭在妻子蔣婕妤陪同下出庭。丁允恭表示，對於在辦公室從事不宜行為抱歉，但絕無監察院所指控的性騷擾。法院訂3月24日宣判。

丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內桃色風波，監察委員紀惠容、王美玉調查後認為，丁允恭行為構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象，監察院今年（2021年) 1月間以11比0通過彈劾，移送懲戒法院審理。懲戒法院上午開庭審理。

丁允恭在年紀比他小20歲的妻子蔣婕妤陪同下出庭，庭訊採不公開審理。經過近2小時的開庭，法官諭知全案將於3月24日上午10時宣判。

丁允恭開庭後受訪指出，他在不宜場所（辦公室）從事不宜行為一直感到抱歉，也辭職負責，但監察院性騷擾指控，他認為偏離事實，並向法院提供證據，讓事實呈現，還他公道。

媒體詢問Y女是否曾索討金錢，丁允恭表示，事實上並非監委所指控他主動聯繫對方，對方也主動聯絡他，提到想見面或經濟上的援助，他也給予支持，這樣的支持卻變成性騷擾，他覺得不合理。

蔣婕妤上午受訪指出，這件事明明就是兩個人的感情糾紛，為何變成國家公權力介入，兩性關係中，「男性一定是加害者，女性一定是被害者嗎」。

丁允恭上午抵達懲戒法院時，蔣婕妤代表丁允恭發表聲明。她指出，絕對不接受監察院有關性騷擾的指控，丁允恭誤貼的照片是在餐廳衣著完整的合照，如果這算性騷擾，那對方女子提供週刊2人沒有穿衣服的床照，難道不是對丁的性騷擾嗎。

蔣婕妤指出，監察院指控丁允恭婚後騷擾對方女子，但事實上是女子主動聯繫丁允恭，並提出金錢索取，前後將近新台幣50萬元。甚至到2018年，對方還主動要求見丁，「到底是誰騷擾誰」，而監察院卻視而不見，選擇忽略。

蔣婕妤表示，監察院指丁允恭常常拍攝女子，但完全不是事實，因為相關影片中有對方親自掌鏡的影片，監察院只依女子筆錄認定，並未向丁求證。他們夫婦到懲戒法院是希望法官能看到所有事實，還丁允恭清白。

中央社報導，丁允恭被控在高雄市新聞局長期間，即便早已訂婚，仍因職務之故與記者Y女交往，並坦承在局長辦公室及職務宿舍發生性行為，更承認Y女曾2次墮胎。

監察院調查發現，民國106年2月間，Y女北上工作結識A男，並與丁允恭分手，丁允恭承認在兩人分手後、106年2月27日在臉書上傳自己與Y女合照。雖10分鐘後隨即下架，但已遭媒體截圖報導，因此造成Y女後續工作困擾。

調查指出，Y女唯恐丁允恭再將兩人私密照流出，曾要求丁允恭刪除，丁允恭行為造成Y女感受冒犯，已構成性騷擾。丁允恭於106年4月5日結婚後，仍未停止聯繫Y女，要求Y女回心轉意。A男也曾向丁妻反映，丁允恭也證實A男對自己的投訴。

監察院認為，丁允恭未能保持端正品德，潔身自愛，行為不檢，有辱官箴，嚴重傷害政府信譽及公務人員形象，違反公務員服務法第1條、第5條；以及性騷擾防治法第2條第1項第2款規定，違失情節重大，通過彈劾，案件移送懲戒法院審理。

懲戒法院收案後，今天上午10時開庭，因本案涉及性騷擾，合議庭會改為不公開審理。

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