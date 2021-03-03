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【新冠肺炎】台灣增三例境外移入 自加拿大、美國及波蘭入境

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/03 14:38
【新冠肺炎】台灣增三例境外移入 自加拿大、美國及波蘭入境

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增3例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案957至959)，分別自加拿大、美國及波蘭入境。

指揮中心表示，案957為本國籍20多歲男性，長期於加拿大就學，今(2021)年2月26日入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀，於住家進行居家檢疫。個案於2月28日出現嗅味覺異常、流鼻水及鼻塞等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。

衛生單位已掌握個案接觸者共21人，其中4人為同班機前後兩排旅客，列居家隔離；另17人為機組人員，均著適當防護裝備，列自主健康管理。

指揮中心指出，案958為本國籍50多歲女性，去(2020)年11月前往美國探親，今年2月26日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀，由友人接送至防疫旅宿進行居家檢疫。個案於3月1日出現喉嚨癢症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者1人，為接送個案之友人，列居家隔離。

指揮中心表示，案959為波蘭籍40多歲男性，今年2月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀，入住防疫旅宿進行居家檢疫。個案於3月1日出現嗅味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。因個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。
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